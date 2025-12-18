Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Lista de compras
Opinião

Os jogadores que o Inter precisa trazer para Pezzolano trabalhar

São necessários reforços em todos os setores do campo

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS