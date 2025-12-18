Os jogadores que o Inter precisa trazer para Pezzolano trabalhar

Em resumo, o Inter precisará ir ao mercado e preencher quatro posições de largada. MANU QUINTERO / AFP

A longa reunião com Paulo Pezzolano em Montevidéu para fechar sua contratação já alinhavou também as necessidades mais urgentes no mercado. A lista inclui laterais e zagueiros, volante e atacantes. Não é nenhuma novidade, afinal o campo já gritou isso em 2025. Mas agora há também a análise feita pelo novo técnico e sua comissão.

O Inter já fechou a temporada entendendo que careceu de mais qualidade para a lateral-direita e de uma alternativa a Bernabei. A tentativa com Ramón fracassou, e o segundo semestre foi todo com apenas um lateral-esquerdo.

No miolo da defesa também há falta de nomes. Vitão tem forte possibilidade de venda. Mercado está sem contrato. Pela liderança e pelo rendimento desde que voltou, deve renovar. Victor Gabriel ainda precisa ser comprado. Juninho e Clayton Sampaio não deram resposta. Assim, há necessidade de agregar qualidade e também número. Ainda mais se o sistema escolhido usar linha de três.

No meio, Thiago Maia e Bruno Gomes fecharam o ano como titulares. O primeiro teve poucos momentos altos e, talvez muitos não lembrem, só ficou no Inter porque o Santos recuou da compra no último instante.

Como Luis Otávio está a caminho do Orlando City, e Ronaldo e Richard não confirmaram, a posição precisará ser reforçada. Pezzolano tem nos dois volantes figuras centrais no time. Eles precisam cobrir os lados, fechar a frente da sua área e infiltrar na do adversário.

Por fim, é autoexplicativo um ataque que fez apenas 44 gols nos Brasileirão (86 em 62 jogos no ano) e que teve Alan Patrick goleador disparado (21, contra 11 de Vitinho e oito de Carbonero e Borré). Ainda mais que Mathias está de saída. Em resumo, o Inter precisará ir ao mercado e preencher quatro posições de largada.