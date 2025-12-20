O recado que Pezzolano dá em sua chegada ao Inter

Uruguaio chegou em Porto Alegre nesta sexta. Filipe Maciel / SC Internacional/Divulgação

Paulo Pezzolano cumpriu um périplo para chegar a Porto Alegre. Teve que voltar da fronteira, por questões de documentos, e usou um avião que precisou sair da Argentina. Chegou no fim da tarde e já mandou um recado para todos de como pensa o seu time: com fome.

Ou seja, uma equipe que busque sempre, corra sempre e tenha humildade para entender que suas limitações exigirão esforço para compensá-las. Os jogadores que vão compor esse time precisam ter esse mesmo perfil, de abnegação e entrega total.

A partir de agora, Pezzolano começa a transformar esse discurso em prática. O primeiro desafio dele será encaixar nessa ideia de intensidade máxima a figura de Alan Patrick, um jogador de alta qualidade, capitão e liderança técnica, mas de menor dinâmica.

Alan terminou o 2025 como goleador do time na temporada, com 21 gols, 10 à frente do segundo, Vitinho. Com Coudet, que adotava um jogo de alta intensidade em 2023, a solução encontrada foi escalá-lo como um segundo atacante, com liberdade de movimentação. O ponto é que, em nenhum dos seus times, Pezzolano jogou com essa figura.