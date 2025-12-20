Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Personalidade
Opinião

O recado que Pezzolano dá em sua chegada ao Inter

Em apresentação nesta sexta-feira, técnico falou sobre o que espera dos jogadores que compõem seus times

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS