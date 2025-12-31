O quanto o primeiro reforço diz do Grêmio que Luís Castro deseja

Caio Paulista será o primeiro reforço da Era Luís Castro na Arena. O perfil do novo contratado diz muito do que pensa o português para o seu Grêmio: intensidade, força e multiplicidade de funções.
A primeira vez que vi Caio Paulista em ação foi pelo Avaí, em partida contra o Inter que comentei na Rádio Gaúcha. Na ocasião, chamou a atenção pela força como atacante de lado. Dois anos depois, Fernando Diniz viu no atacante de poucos gols a capacidade de ser um lateral-esquerdo ou ala com explosão física para chegar bem à frente e fechar o corredor.
Em 2021, ele havia sido destaque com Roger Machado no Fluminense, atuando pela direita. Só que a ideia de Diniz potencializou a força de Caio. Em 2023, ele já chegou ao São Paulo como lateral-esquerdo e foi destaque do time.
Tanto que o Palmeiras comprou seus direitos no começo de 2024, vinculados ao Fluminense, a pedido de Abel Ferreira.
No Allianz, porém, ele não manteve o mesmo nível. Porém, Castro vê nele um jogador que pode ser tanto uma alternativa a Marlon quanto um extrema de chegada forte à área.