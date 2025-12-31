O quanto o primeiro reforço diz do Grêmio que Luís Castro deseja

Castro comandará o Tricolor na próxima temporada. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Caio Paulista será o primeiro reforço da Era Luís Castro na Arena. O perfil do novo contratado diz muito do que pensa o português para o seu Grêmio: intensidade, força e multiplicidade de funções.

A primeira vez que vi Caio Paulista em ação foi pelo Avaí, em partida contra o Inter que comentei na Rádio Gaúcha. Na ocasião, chamou a atenção pela força como atacante de lado. Dois anos depois, Fernando Diniz viu no atacante de poucos gols a capacidade de ser um lateral-esquerdo ou ala com explosão física para chegar bem à frente e fechar o corredor.

Em 2021, ele havia sido destaque com Roger Machado no Fluminense, atuando pela direita. Só que a ideia de Diniz potencializou a força de Caio. Em 2023, ele já chegou ao São Paulo como lateral-esquerdo e foi destaque do time.

Tanto que o Palmeiras comprou seus direitos no começo de 2024, vinculados ao Fluminense, a pedido de Abel Ferreira.