O primeiro acerto de Abel Braga no departamento de futebol do Inter

Tite anunciou que quer voltar ao futebol. André Ávila / Agencia RBS

A confirmação de Abel Braga veio seguida da informação do seu primeiro movimento como diretor técnico: buscar Tite. Começa bem Abel. O Inter precisa de um nome com o peso de Tite para comandar, com Abel, a reconfiguração do time e do grupo para 2026.

Pessoas do entorno do técnico revelam que ele gostou da abordagem. Tite sabe que, caso acerte, terá um trabalho distinto ao que fez nos últimos anos, quando comandou vestiários estrelados.

A entrevista concedida por Alessandro Barcellos deixou claro que o Inter terá um time que transpirará mais do que luzirá. Quando Alessandro fala de um time sistêmico, entenda-se nomes menos consagrados e um coletivo forte.

Para isso, será preciso um técnico com estofo e capacidade de absorver as cobranças que virão sem estremecer o ambiente.