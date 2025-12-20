Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Meio-campista
Opinião

O jogador do Grêmio que Luís Castro pretende recuperar

Colombiano teve início promissor, mas sofreu com lesões ao longo do ano

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS