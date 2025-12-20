O jogador do Grêmio que Luís Castro pretende recuperar

Monsalve completará 22 anos em fevereiro. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Monsalve esteve a um passo de ser emprestado para atuar pelo Coritiba na próxima temporada. O negócio estava bem encaminhado, mas acabou abortado por Paulo Pelaipe logo na sua chegada à Arena.

Monsalve completará 22 anos em fevereiro e sua recuperação técnica será uma das apostas da comissão de Luís Castro. O colombiano desembarcou no meio de 2024 e impressinou nas primeiras partidas. Porém, acabou perdendo espaço com Renato.

Neste ano, sofreu com lesões e atuou em 29 dos 63 jogos da temporada. Fez três gols. Em maio, teve lesão muscular. No final de julho, sofreu cirurgia no ombro. Retornou apenas no final da temporada, mas só foi usado por três minutos contra o Cruzeiro.

O meia havia pedido a Mano para jogar pelo meio, enquanto o técnico acreditava ser melhor usá-lo pelo lado. Para comparar, Cristaldo, o escolhido como alternativa de meia central, atuou em 45 jogos no ano e fez dois gols.