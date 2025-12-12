O diferencial que faz Luís Castro chegar no Grêmio em vantagem

Castro já mergulha no universo Grêmio. Vítor Silva / Botafogo,Divulgação

Luís Castro foi anunciado oficialmente. Será o técnico para os próximos dois anos.

Mas aqui está uma primeira diferença entre o que fazem técnicos dessa escola portuguesa. Mesmo do outro lado do mundo, em Dubai, Castro já mergulha no universo Grêmio. O calendário de jogos, apertado desde a arrancada, já está em suas mãos para organizar como será o começo do ano.

O plano é alternar times. Começar com titulares na estreia, descansá-los na segunda rodada e assim por diante, até o Gre-Nal, de 25 de janeiro, e a estreia no Brasileirão, três ou quatro dias depois.

O grupo, assim como o planejamento, já está sendo esquadrinhado. As primeiras saídas ainda não aconteceram, mas a primeira semana do novo comando do futebol foi de reuniões e telefonemas para encaminhar o destino de alguns nomes.

Só depois de aliviar a folha e abrir espaço ela é que virão novos nomes. Até lá, Castro irá se virar com o grupo de 2025.