Mudanças profundas podem ocorrer no Grêmio

O Grêmio da gestão Odorico Roman começa a mudar a cara do time de dentro para fora. O novo comando do futebol mexe, na arrancada, em pontos estruturais.

A busca por Luís Castro é sinal claro de que se pretende adotar novos métodos de trabalho, de treinamento e um conceito diferente de futebol. Porém, isso não ficará apenas na ponta, ou seja, no campo, na forma de distribuir os jogadores no gramado ou de colocá-los para correr.

Quando há a busca de um novo coordenador científico ou de um novo responsável está claro que o Grêmio pretende alterar processos e rotinas dos jogadores trazendo um novo olhar e experiências vividas em outros mercados.

Há uma urgência na Arena, de atualizar o futebol do clube. Mas isso não se faz apenas com a troca do técnico, é necessário ir mais além. Embora, a troca de Mano Menezes, que se despediu nesta terça-feira (9) por um nome com a bagagem de Castro já demonstre isso, é preciso criar um ambiente para potencializar ainda mais essa mudança.