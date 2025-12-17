Interesse em Pezzolano simboliza a mudança que o Inter precisa fazer

Uruguaio Paulo Pezzolano teve passagem pelo Cruzeiro. Thomas Santos / Cruzeiro,Divulgação

O Inter tem conversas adiantadas com Paulo Pezzolano, uruguaio, 42 anos, de passagem positiva pelo Cruzeiro. O treinador tem a seu favor o fato de conhecer bem o futebol brasileiro, seu calendário, suas particularidades e a dinâmica com a qual vivem os técnicos por aqui.

Um outro nome no horizonte colorado seria o de Eduardo Domínguez, argentino, recém campeão do Clausura pelo Estudiantes. Domínguez é um namoro antigo do Inter. Esteve nos planos no final de 2021 e chegou a negociar. Só que, na época, o seu Colón tomou 4 a 0 do River na decisão da Copa dos Campeones, e o negócio congelou. Cacique Medina acabou sendo trazido.

O conceito de jogo e o perfil de times que o Inter pretende implantar casam bem com o que vimos no Cruzeiro montado por Pezzolano, na campanha do acesso, em 2022. Era o começo da Era Ronaldo, e o clube apostou em jogadores garimpados no mercado e com um perfil competitivo, com força física e capazes de jogar em transição rápida.

O Inter entendeu que será preciso mudar a característica do time, usando jogadores mais talhados para marcar, de maior compleição física e com média de idade mais baixa.