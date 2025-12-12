Inter precisa começar a anunciar nomes

Alessandro Barcellos irá conceder entrevista às 11h. Renan Mattos / Agencia RBS

Alessandro Barcellos concede entrevista nesta sexta-feira (12) para atualizar sobre um Inter que precisa ser atualizado do começo ao fim.

Até agora, foram apenas saídas, do executivo e do diretor esportivo. Ambas necessárias, depois da falência técnica e emocional no segundo semestre. Porém, o tempo é curto, e o Inter ainda não sabe qual rumo tomará em 2026.

A montagem do vestiário precisa ser feita de cima para baixo. Ou seja, primeiro é preciso escolher quem comandará os processos e, depois, quem precisará levá-los para campo, no caso o técnico. Nenhuma relação entre direção e técnico funciona se essa ordem for invertida.

Os acordos entre comandante e comandado precisam ser feitos antes de tudo começar. Afinal, o técnico ouve quem o contratou, não quem chegou depois, com as metas e normas já estabelecidas. Só depois disso tudo é que virão os jogadores.

Ou seja, o Inter está no ponto zero total. Nem Abel Braga, unanimidade geral, foi oficializado ainda.