Inter necessitava de um milagre para não cair, agora precisa de vários

Jogadores do Inter abatidos após a goleada para o São Paulo. GUILHERME DIONíZIO / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

O Inter precisava de um milagre. Agora, precisa de um conjunto de milagres, do alinhamento dos astros e de uma série de resultados paralelos para escapar do rebaixamento. Mais, precisa ganhar do Bragantino — e vencer, para este Inter, já tem sido um desafio gigantesco.

O Inter se despedaçou quando precisava ser monolítico. Está caindo a cada rodada desde que novembro bateu na porta. Está por um sopro para o tombo definitivo. Nem mesmo Abel Braga e sua aura e capacidade de mobilizar conseguiu juntar os pedaços deste time.

O que se viu no 3 a 0 para o São Paulo pouco diferiu do que se viu no 5 a 1 para o Vasco ou no segundo tempo dos jogos contra Bahia e Santos, quando cedeu duas vitórias que teriam resolvido sua vida. Os jogadores sentiram a pressão, e o grupo, que já era limitado, perdeu o pouco de qualidade que ainda conservava. Há um colapso técnico e emocional.

A Série B caminha firme em direção ao Beira-Rio. Só um milagre desvia o caminho dela. Um não, uma série deles, com dois resultados em três, mais a vitória colorada. O futebol não perdoa tantos erros. Manda a conta sempre. E o Inter errou muito e tem uma conta salgada. Só a matemática mantém o Inter vivo ainda, mas ligado a aparelhos.