Inter dá a largada na reestruturação para 2026

Presidente Alessandro Barcellos demonstrou abertura à ajuda de membros da oposição. Renan Mattos / Agencia RBS

As mudanças do Inter para 2026 começaram pelo vestiário. D'Alessandro, diretor esportivo, André Mazzuco, diretor executivo, e José Olavo Bisol, vice de futebol, deixaram o clube na terça-feira (9). Embora o nome de D'Alessandro cause impacto, a troca dos líderes de um departamento de futebol que escapou da guilhotina por um triz está longe de ser surpreendente.

Os resultados de campo, as decisões na janela de contratações, a escolha por Ramón e Emiliano Díaz e os esfarelamento do grupo de jogadores tornaram insustentáveis as permanências das cabeças do departamento.

Se o Inter quiser fazer um mergulho ainda mais profundo, é necessária uma revisão no departamento de mercado, diante de tantas contratações equivocadas. É preciso, evidentemente, dar sempre o desconto de que a escassez de recursos obriga o Inter a buscar nomes nas prateleiras mais baixas. Só que esse cenário exige mais critério e análise profunda na hora de contratar.

Novos nomes

Neste momento, Abel Braga é o nome que restou na primeira linha do departamento de futebol. A abertura feita pelo presidente Alessandro Barcellos para que conselheiros de outras correntes ingressem em sua gestão pode fazer com que essa vice-presidência acabe tendo um dirigente de oposição.

Vale lembrar que Roberto Melo já foi VP de futebol entre 2017 e 2020, na gestão Marcelo Medeiros, e tem relação estreita com Abel. Inclusive, Melo foi de grande importância neste retorno do técnico para os dois últimos jogos do Brasileirão.

A partir desta quarta-feira (10), a direção parte em busca de um novo executivo e de novos nomes para o futebol. É possível que o técnico desembarque com esses novos integrantes.

Tiago Carpini, ex-Juventude, já foi consultado. Antes deles, Odair Hellman tinha sido acionado. O indicativo, com esses dois nomes, é de um treinador emergente, para fazer parte da engrenagem e não ser ele próprio a engrenagem do futebol.