Inter avança pela compra de Carbonero

Carbonero marcou 10 gols em 40 jogos pelo Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter definirá, depois da chegada do novo técnico, pela compra em definitivo de Johan Carbonero, 26 anos. Há o entendimento no clube de que o colombiano, pela temporada feita, já vale mais do que os US$ 4 milhões (cerca de R$ 22 milhões) estabelecidos no contrato de empréstimo feito com o Racing em janeiro. Além disso, o acordo prevê o pagamento em parcelas que impactam muito pouco no orçamento.

Havia um debate interno sobre as questões relacionadas ao temperamento de Carbonero. Não houve desvios de comportamento, mas a postura no dia a dia, com traços de autoconfiança, além da conta e individualismo em algumas situações, geraram debate no clube sobre a permanência do colombiano. Há a aposta de que a figura de Abel Braga e um novo contexto no vestiário, com a chegada de um novo treinador, podem favorecer na conexão total do jogador com o ambiente e as exigências coletivas do time.

A questão técnica de Carbonero nunca entrou em discussão. Só que seu comportamento acabou, em alguns momentos, fazendo com que perdesse espaços mesmo sendo decisivo em alguns jogos da reta final.

O Inter aposta também na perspectiva de jogar a Copa do Mundo como trunfo para crescimento ainda maior do atleta. Não só isso. Sua convocação para defender a seleção colombiana no Mundial representará um salto em seu valor de mercado. Em 2025, ele foi chamado três vezes.

Em duas, entrou no segundo tempo dos jogos e fez gol. Sinisterra, do Cruzeiro, e Serna, do Fluminense, disputam também essa vaga como reserva de Luís Díaz, a grande estrela da Colômbia e do Bayern de Munique.