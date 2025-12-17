Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Deve ficar
Notícia

Inter avança pela compra de Carbonero

Atacante colombiano foi importante para o clube na reta final do Brasileirão

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS