Grêmio encerra ciclos em Recife e aponta para técnico português

Grêmio venceu por 4 a 0 na Ilha do Retiro. Rafael Vieira / Divulgação Grêmio

O Grêmio encerrou não só a temporada, mas um ciclo de gestão e, salvo alguma reviravolta, também o ciclo de Mano Menezes. O próprio técnico reconheceu, na entrevista ao final do 4 a 0 sobre o Sport, que sua passagem está mais próxima do final do que de uma nova temporada.

O técnico disse que sua experiência de 20 anos na Série A o ensinou a entender os ruídos e os silêncios. Nesse caso, o recado vem do silêncio.

A nova gestão foi eleita há um mês e, nesse intervalo entre as urnas e a posse desta segunda-feira (8), Mano nunca recebeu um contato. Tudo indica que o Grêmio buscará um nome português para reconfigurar não apenas o time, mas também os processos no vestiário.

Em conversas informais com integrantes da nova gestão, o que ouvi é que há receio devido à resistência da torcida ao trabalho de Mano.

Os resultados opacos em quase oito meses, pontuados por eliminações para CSA, rebaixado para a Série D, e Alianza Lima, somados a decisões questionáveis, como a de colocar um time nunca testado contra o Botafogo, minaram o técnico. Esse jogo contra o Botafogo, aliás, é uma marca feita com ferro em brasa no trabalho de Mano.

A solução de Pelaipe

A saída de Mano abrirá espaço para que o clube busque uma solução portuguesa. Vale lembrar que Paulo Pelaipe trabalhou desde 2020 com três nomes de uma escola que abastece os principais mercados.

No Flamengo campeão da América e brasileiro, Pelaipe esteve no vestiário com Jorge Jesus. No Botafogo-SP, onde era um dos principais nomes da SAF, Pelaipe recebeu Paulo Gomes, que havia trabalhado apenas em Luxemburgo e na segunda divisão saudita. Por fim, Pelaipe esteve com Leonardo Jardim até a sexta-feira. Jardim é um dos principais nomes de sua geração entre os técnicos portugueses.

Em conversa com um amigo em comum, Pelaipe revelou que esses três trabalhos com os portugueses mudaram a sua cabeça e a forma como passou a enxergar o futebol e a gestão de grupo.