Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Fim de temporada
Opinião

Grêmio encerra ciclos em Recife e aponta para técnico português

Após vitória sobre o Sport, Mano Menezes deu indícios de que sua passagem pelo Tricolor está no fim

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS