Fábrica de craques equatoriana chega ao sul do Brasil

Michel Deller, proprietário do Independiente Del Valle.

O Coritiba anunciou há alguns dias a venda de um percentual minoritário da sua SAF para o Grupo IDV, dono do Independiente del Valle. Os equatorianos terão uma cadeira no conselho de administração e participarão dos lucros, quando houver.

O IDV entrou no negócio através de investimento em um dos dois grupos donos da SAF do Coritiba, a Treecorp e a Outfield. Para o clube, a chegada dos novos parceiros significa agregar conhecimento e metodologia na formação de jovens jogadores, além de se aproximar de uma rede multiclubes.

Michel Deller e Franklin Tello, donos do Grupo IDV, contam, além do Independiente del Valle, com o Numancia, atualmente na quarta divisão espanhola, o Huila, da segunda divisão colombiana, o Independiente Jrs., filial equatoriana, e as Dragonas, clube de futebol feminino.

O grande cartão de apresentação do IDV, é claro, é o sucesso das categorias de base do Del Valle. Na última rodada das Eliminatórias, dos 26 jogadores convocados por Sebastián Becacecce para a seleção equatoriana, 14 foram formados no centro de alto rendimento de Sangolqui, a casa do clube, na cidade colada a Quito.

Base estrelada

O jornal El Comércio, do Equador, publicou recentemente levantamento em que aponta a venda para a Europa de 22 jogadores formados pelo Del Valle desde 2012. Os últimos dois, os gêmeos Holger, meia, e Edwin Quinteros, atacante, de 16 anos. O Arsenal os comprou antes mesmo de estrearem como profissionais e os receberá em agosto de 2027 em Londres.

A lista tem nomes de peso, como Moisés Caicedo, astro do Chelsea, e os zagueiros Hincapié, do Arsenal, e Pacho, campeão da Liga dos Campeões e da Copa Intercontinental pelo PSG.

Kendry Páez, agora com 18 anos, foi vendido aos 15 para o Chelsea, por 15 milhões de euros. Apresentou-se em julho e foi repassado ao Strasbourg, da França.

Para se ter uma ideia do sucesso do projeto do Del Valle, nesse período desde 2012, o clube vendeu mais do que o dobro de jogadores formados em casa do que todos os grandes equatorianos somados. A LDU, campeã da América e da Sul-Americana, tem sete vendas. Barcelona e El Nacional, um cada, e o Emelec, tradicional clube do Equador, nenhum.