Evitar o rebaixamento é questão de sobrevivência para o Inter

Inter joga por seu futuro no domingo. Jeff Botega / Agencia RBS

O futuro próximo do Inter se desenha sombrio, quase variando para a escuridão. A confirmação do iminente segundo rebaixamento do clube transformará a crise financeira atual em colapso total. Nada será mais como antes, caso a queda à Série B se concretize.

O Inter já vive em apuros por causa da ausência de receitas e de uma dívida que passará de R$ 900 milhões na virada do ano. Os juros comem à mesa com o clube. Em 2024, foram pagos R$ 115 milhões de juros. Como a taxa se mantém alta e a dívida não foi atacada, esse número deve aumentar em 2025.

Acrescente-se a isso o fato de que o rebaixamento começa a impactar imediatamente nas contas. Os quatro clubes que caem ficam sem a receita relativa à performance no Brasileirão. No ano passado, esse valor foi de R$ 16,2 milhões para o 16º. Como o valor dos direitos de TV aumentou, a queda já tira do clube aquela receita que quitaria, por exemplo, o 13º e as férias.

O golpe mais duro no caixa virá com a queda vertiginosa da receita de TV. O Inter previu R$ 195 milhões em 2025. Para comparação, Athletico-PR e Coritiba embolsaram, neste ano, R$ 11 milhões e R$ 9 milhões. Ou seja, o valor da TV cai para cerca de 5% do que entrou neste ano. A cota de TV, hoje, corresponde a quase um terço da receita do Inter.

Estar na Série B em 2026 atingirá o psicológico dos torcedores, e o consumo dos clientes no futebol está ligado diretamente à emoção, Quanto melhor a fase, mais eles compram produtos, mais se engajam e engajam o seu entorno no quadro social e mais engordam a bilheteria e os negócios correlatos do clube.

Quanto pior a fase, maior é o distanciamento deles e, por óbvio, o gasto com o time do coração. Ou seja, haverá uma queda de arrecadação imediata daquela receita que ajuda a manter o dia a dia. Será preciso agir fortemente na comunicação e no marketing para mobilizar e tocar coração da massa, fazendo com que ela volte a aderir ao clube.

Agregue-se a isso o fato de a Série B iniciar-se apenas em 21 março, duas semanas depois do final do Estadual. Ou seja, o verão inteiro será com o Estadual e a fase inicial da Copa do Brasil. Nem entro aqui na questão da perda de valor dos ativos, os jogadores, com o rebaixamento.

Em resumo, o Inter está por um fio de cair em um abismo que exigirá, dele, mudanças radicais para ressurgir com força. Por tudo isso, evitar o rebaixamento é questão de sobrevivência. Ou nada será como antes depois deste domingo.