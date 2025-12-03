Derrota do Grêmio mostrou que há muito trabalho para a nova gestão

O Grêmio encerrou seu 2025 na Arena de uma maneira que resume boa parte da temporada. O 2 a 1 para o Fluminense mostrou problemas recorrentes do time e algumas fragilidades.
Mesmo com toda a entrega em campo, o Grêmio sempre esteve correndo atrás do adversário. O torcedor deixou evidente que fechou o ano insatisfeito. Houve vaias ao final, principalmente, para Volpi, que teve participação direta no primeiro gol.
O ponto é que o jogo mostrou que há muito trabalho para a nova gestão formatar o elenco e fazer as mudanças necessárias, com o enxugamento do grupo e a definição do que pretende ver em campo e qual técnico será escolhido para cristalizar essa ideia.
O clube não pode cair na armadilha de permitir que a cortina de fumaça criada pelo drama do Inter o impeça de fazer um diagnóstico preciso do seu grupo e das decisões equivocadas que foram tomadas. Não foram poucas. É evidente que acabar o ano sem o estresse da luta contra o Z-4 é importante, mas isso é pouco para um clube do tamanho do Grêmio e com o investimento feito.
