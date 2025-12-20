De clube quebrado e em recuperação judicial a finalista da Copa do Brasil: confira entrevista com o CEO do Vasco, Carlos Amodeo

Vasco da Gama / Divulgação

Neste domingo (21), o Vasco receberá o Corinthians em um Maracanã com 70 mil torcedores. Só 90 minutos separam o clube de voltar a conquistar um título relevante depois de 14 anos. O último foi a Copa do Brasil de 2011. Desde lá, foram dois Cariocas, três rebaixamentos e quatro anos na Série B.

A SAF que era salvação virou tormenta. Desde o ano passado, com a liminar que afastou a 777 do comando da SAF, Pedrinho resgata o clube como presidente da associação e do Conselho de Administração da SAF.

O processo de reestruturação tem à frente o gaúcho Carlos Amodeo, ex-CEO do Grêmio e atual CEO da SAF vascaína. Nesta entrevista, ele explica em detalhes o processo de recuperação judicial que salvou o Vasco da insolvência e aponta os caminhos para recolocar o clube em seu lugar.

Confira a entrevista com Carlos Amodeo

Em julho, Pedrinho, presidente do Vasco, concedeu entrevista abrindo a situação em que encontrou o clube, citando até gatos na água e na luz. Foi um choque encontrar o Vasco desse jeito?

Bom, deixa eu contextualizar um pouco. Começarei antes disso. O Vasco vinha de décadas de gestões muito ruins que fizeram com que ficasse inviabilizado do ponto de vista financeiro. Teve algumas quedas para a Série B (quatro, entre 2008 e 2020) que prejudicaram muito nesse cenário. Em setembro de 2022, o Vasco se transformou em SAF e recepcionou a 777 como investidora. Ela assume 70% das ações e passa a fazer a gestão da Vasco SAF. O Clube Associativo permanece com os esportes olímpicos e com 30% do futebol.

O Pedrinho foi eleito presidente do clube associativo no final de 2023 e passou a ter uma dinâmica de relacionamento com a 777, e percebeu uma série de situações anormais em termos de gestão de um clube de futebol. É quando ingressa com ação visando afastar a 777 do controle da Vasco SAF pelo fato da 777 enfrentar dificuldades ao longo desse período e nos demais projetos que ela tinha. No mundo, ela participava, entre outros, do Genoa, da Itália, tinha problemas financeiros muito grandes. Então, é concedida liminar em 15 de maio de 2024, que afasta a 777 e o clube associativo, então, passa a deter 100% do controle da Vasco SAF.

Isso está sob liminar ainda?

Sim, mas existe uma demanda judicial para isso, que considero absolutamente irreversível (o que foi decidido na liminar). Não existe nenhuma possibilidade, a 777 já não existe mais no mundo, os seus ex-administradores hoje respondem processos criminais nos Estados Unidos e assim por diante.

E quando você chega ao Vasco?

O Pedrinho, como presidente do Clube Associativo, assume então a gestão e a presidência do Conselho de Administração do Vasco SAF e me convida para assumir a gestão executiva da Vasco SAF. Em virtude do meu histórico profissional anterior, principalmente aqui no Grêmio, onde fizemos processo de reestruturação bastante importante. Muitas vezes, o Romildo dizia, no seu primeiro mandato, que o Grêmio precisaria de quatro anos para se reestruturar. Veio todo o processo de reestruturação administrativa financeira do Grêmio, que fez com que tivesse aquela sucessão de superávit e a reorganização como um todo. Foi muito baseado nesse trabalho que o Pedrinho me convidou para assumir a gestão (na Vasco SAF). Inicio minhas atividades no Vasco no começo de julho de 2024.

O Vasco estava tecnicamente quebrado. CARLOS AMODEO CEO do Vasco

Que cenário foi encontrado no Vasco?

Quando chego ao Vasco, era preciso, naquele primeiro momento, fazer um grande diagnóstico da situação da SAF, porque as informações que eram fornecidas para o clube associativo eram muito abstratas e não davam a noção real da situação econômica e financeira do Vasco. O primeiro ato que fiz foi contratar a consultoria da Alvarez & Marsal para fazer um diagnóstico econômico e financeiro do Vasco naquele momento, porque nós não tínhamos visibilidade de caixa dos próximos 30 dias. O Pedrinho já havia identificado, nesses 45 dias que antecederam a minha chegada e posteriores à concessão da medida liminar, uma série de irregularidades, como "gatos" na água e na luz em uma das sedes e uma série de outras questões. Mas o gato de luz da sede é no clube associativo, não na Vasco SAF, porque você tem duas entidades que vivem e convivem em paralelo.

O que o diagnóstico da consultoria apontou?

Quando nós iniciamos o processo de diagnóstico, chegamos a um cenário que apontava para o Vasco, no final de 2024, com um déficit de caixa de R$ 120 milhões. Em 2025, que é esse ano corrente, projetava um déficit de caixa da ordem de R$ 400 milhões, chegando aos incríveis R$ 800 milhões em 2028 e 2029.

Isso acumulado?

Acumulado e acumulando. Isso mostrava que, naquele momento, o Vasco estava tecnicamente insolvente, tecnicamente quebrado. E que nós precisaríamos fazer um amplo e muito intenso processo de reestruturação para encontrar alternativas de reestruturar o clube como um todo. Estudamos todas as diferentes alternativas que tínhamos de reestruturação. Era um quadro agudo de crise que existia naquele momento, que apontava dívidas consolidadas da SAF e do clube associativo em aproximadamente R$ 1,2 bilhão.

Você tem ideia de quanto era do clube associativo e quanto era da SAF?

A parte da SAF, basicamente, era quase R$ 1 bilhão. A gente pode separar, em uma ordem de grandeza, R$ 1 bi da SAF e R$ 200 milhões do associativo, mais ou menos isso. Isso em um clube cujo faturamento, no ano passado, foi entre R$ 450 milhões e R$ 500 milhões. Ou seja, tecnicamente, quebrado. O que apontou como única alternativa o processo de recuperação judicial, que é um remédio amargo, o último antes da insolvência plena ou falência de uma entidade.

Aqui, o termo "recuperação judicial" ou "RJ" começa a entrar no glossário dos torcedores, principalmente, do Inter. Como funcionou no Vasco?

Decidimos iniciar com um processo judicial que se chama mediação antecedente, onde nós contratamos a Fundação Getúlio Vargas para ser o mediador, junto do Vasco, com os credores, para a gente negociar as principais dívidas antes de tomarmos a decisão de ingressar na recuperação judicial. Então, de setembro de 2024 até fevereiro deste ano, nós fizemos essa mediação. Conseguimos um resultado satisfatório, mediamos um valor importante de dívidas, mas insuficiente para reestruturar o clube como um todo.

Quando ingressou de fato com a RJ?

Em 24 de fevereiro de 2025, ingressamos com o pedido de recuperação judicial. As dívidas elegíveis para o pedido de recuperação judicial giraram em torno de R$ 700 milhões.

Que dívidas entraram na RJ? Não entram as tributárias, certo?

Só não entram as dívidas tributárias e as contingências, que são aquelas dívidas que ainda não estão líquidas e certas. Todas as demais entram: dívidas trabalhistas, dívidas cíveis. E o grande volume das dívidas do Vasco em recuperação judicial eram dívidas com clubes. Clubes no Brasil, clubes no exterior, agentes de atletas. Também eram importantes em volume as dívidas trabalhistas.

Iniciamos, então, o processo de recuperação judicial em fevereiro. Em 5 de maio de 2025, nós protocolamos um plano de recuperação judicial. Iniciamos, aí, um processo intenso de negociação. Com todos os diferentes agentes, com clubes, com agentes e credores trabalhistas e assim por diante. E obtivemos, em 9 de outubro de 2025, a aprovação da nossa recuperação judicial por 98% dos credores na primeira Assembleia Geral de Credores.

Esse índice de quase 100% é incomum.

Sim, é fato extremamente raro em processo de recuperação judicial como um todo e, sobretudo, em clubes de futebol. Mas nós conseguimos aprovar, nessa primeira assembleia, com 98% de adesão dos credores ao nosso plano de recuperação judicial.

Em que fase se encontra esse processo todo?

Hoje, estamos numa fase em que aguardamos a homologação pela Justiça do plano de recuperação judicial. Nós acreditamos que até o final de 2025 nós teremos isso.* Começaremos, então, a pagar o nosso plano de recuperação judicial para os nossos credores a partir de janeiro.

*O clube apresentou à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro petição detalhando sua situação fiscal e pedindo urgência na aprovação da RJ.

Quantos anos levará para quitar?

Varia, conforme os créditos. Você tem diferentes classes na recuperação judicial. Os trabalhistas são pagos mais rapidamente, os agentes e clubes são pagos de forma mais extensa. Mas chega, em determinados casos, a até 18 anos de pagamento, numa curva de pagamentos. Afinal de contas, um clube insolvente precisa de prazo para poder se reorganizar e para poder pagar as suas dívidas. Precisa gerar resultado operacional positivo para poder quitar.

Quais exigências precisa cumprir para manter essa recuperação judicial?

Tem que gerar o resultado operacional positivo para que, com essa sobra de dinheiro, consiga pagar as dívidas do passado, que é como um sobrepeso que o clube carrega. Essa dívida vem junto. Mas, com isso, a gente entende que nesse momento o Vasco tem a sua estrutura de dívida organizada, o seu fluxo de pagamento de dívidas também bem definido com a chancela que terá, agora, definitiva da Justiça. Com base nisso, o Vasco se torna um clube muito mais estável, inclusive para eventualmente recepcionar novos investidores que poderão investir, tendo a revenda da SAF para um outro clube.

Isso tudo foi feito enquanto precisava buscar resultados no campo. Como cuidar dessas duas frentes ao mesmo tempo?

Esse processo de recuperação, nós fizemos ao longo desse período sem poder, por óbvio, descuidar dos resultados de campo. Porque um eventual descenso para a Série B faria com que todo esse processo de reestruturação financeira não se suportasse. A queda de receitas é muito relevante com rebaixamento. Os compromissos continuam todos aqui. Esse foi o processo que conduzimos ao longo desse último ano e meio de reestruturação no clube.

Em alguns casos, houve deságio de 90% na dívida. Como é que funciona isso?

Teremos o deságio geral da recuperação judicial somente quando tivermos a homologação pelo juiz. Aí, tem um prazo que alguns credores ainda podem habilitar os seus créditos logo depois da homologação. Então, não temos um deságio consolidado ainda e vamos tê-lo nos próximos passos.

Mas existem diferentes conceitos de credores. Há credores que são chamados de "credores parceiros", que se submetem a determinadas condições do plano. Eles têm um pagamento com um deságio menor e com um prazo específico. Você tem outros que não querem fazer nenhum tipo de acordo, que recebem prazo mais longo. Então você tem diferentes classes. Nós tivemos quatro diferentes classes no nosso plano.

Quais seriam?

Privilegiamos o pagamento dos trabalhadores para que eles tivessem o menor deságio e pudessem receber mais rapidamente. A gente procurou tratar clubes, principalmente, como parceiros. Agentes também foram tratados como parceiros para que a gente pudesse encaixá-los dentro de um fluxo de pagamento longo, mas que preservasse dentro daquilo que fosse possível um deságio menor. É uma negociação extremamente complexa, porque você precisa desenvolver individualmente, mas não pode criar critérios diferentes para os credores da mesma categoria. Então, fazemos negociações individuais em cima de uma métrica coletiva, que temos de estabelecer para todos. Eu não posso pegar dois clubes e para um deles estabelecer um deságio de 90% enquanto para o outro eu não estabeleço deságio nenhum. Para esse clube estabelecer que eu vou pagar em 20 anos e para o outro clube estabelecer que eu vou pagar em 10. Exceto se faço subclasses de parceiros, onde eu permito que ambos entrem na condição mais vantajosa, caso eles se adequem às exigências que estabelecemos ali, que é continuar fazendo negócio com o Vasco, entre outras exigências que podem acontecer. Esse processo todo nos permitiu, ao longo desse período, ter visibilidade muito melhor na gestão do clube do que tínhamos ali atrás.

O Vasco tinha R$ 1,2 bi de dívida. Nessa recuperação judicial entrou quanto?

Na recuperação judicial entraram cerca de R$ 700 milhões. A gente tem em paralelo uma transação tributária em negociação com o fisco que gera mais uns R$ 400 milhões e tem mais entre R$ 100 milhões e R$ 200 milhões de contingências, ou seja, de dívidas de créditos líquidos, aqueles em que que ainda não tem a liquidez e certeza desse crédito, que são processos judiciais ainda em tramitação.

No resultado final, quanto o Vasco reduziu da sua dívida nas negociações?

Podemos dizer que a gente teve redução geral das dívidas que deve superar R$ 500 milhões de reais. Ou seja, de R$ 700 milhões, vai pagar R$ 200 milhões, em período de até 18 anos em alguns casos.

A recuperação judicial ajuda a equacionar e reduzir a dívida, mas também exige uma série de requisitos a serem cumpridos. Como o Vasco atenderá a eles?

A recuperação judicial é uma ferramenta, é um remédio amargo que ninguém que está do lado de cá gosta de ingressar, porque tem também uma série de exigências para os administradores.

Pessoalmente, os administradores são responsáveis por qualquer ato de gestão temerária que tenham nas atividades do grupo. Então, o meu patrimônio pessoal ou o patrimônio pessoal do Pedrinho estão arrolados no processo de recuperação judicial como garantia de eventual inadimplemento do Vasco ao plano de recuperação judicial. Isso já é um peso extremamente grande e indutor de uma boa gestão. Porque se eu tenho a responsabilidade e meu patrimônio pessoal está vinculado a esse processo de gestão no clube, isso é um indutor para que eu não cometa nenhum ato de irregularidade porque, senão, eu posso ser pessoalmente responsabilizado por isso.

O que mais?

Quando você organiza a recuperação judicial, você organiza todas as dívidas do passado e assume compromisso com a Justiça de pagar rigorosamente. Enquanto você está em RJ, você precisa manter daqui pra frente todos os teus compromissos correntes rigorosamente em dia. Qualquer credor de dívidas novas que não estão na RJ e que não estiver recebendo os seus valores e ingressar em juízo pode pedir a falência do Vasco e o juiz pode concedê-la.

Desde que eu cheguei ao Vasco, todos os nossos compromissos com salários, imagens, fornecedores estão rigorosamente em dia. Quando se fala de recuperação judicial, precisa ter um cuidado porque dizem que aquele clube é um clube caloteiro porque está em recuperação judicial. O Vasco, diferentemente de muitos clubes, está rigorosamente em dia há 18 meses com todos os seus compromissos.

Quando se fala de recuperação judicial, precisa ter um cuidado porque dizem que aquele clube é um clube caloteiro CARLOS AMODEO CEO do Vasco

A recuperação judicial traz um efeito muito ruim para o mercado. Quando você tem uma pluralidade de créditos que vão ser parcelados por um longo prazo com determinada desigualdade, você causa um dano nos demais clubes, no ecossistema como um todo, em relação àquilo do passado. Mas também traz segurança de que tudo aquilo que virá precisa ser cumprido rigorosamente em dia.

O Vasco é a prova de que SAF não é a salvação de todos os problemas?

Exatamente. Desde o advento da lei da SAF, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre o assunto, digo que a SAF nada mais é do que um novo arcabouço jurídico que permite aos clubes associativos aderir a um novo modelo jurídico que é seguro para que investidores possam aportar capital em clubes de futebol. Não existe possibilidade jurídica de um investimento seguro por um investidor num clube associativo. A lei da SAF vem para que os clubes estejam aptos a participar de um novo mercado de investimentos no futebol. Um mercado que já é maduro no Exterior e que ainda está em amadurecimento dentro do futebol brasileiro.

Agora, a SAF é sinônimo de melhor governança? É sinônimo de uma boa gestão? Não. Ele é só um novo arcabouço jurídico. Ela cria ferramentas que te permitam ter um modelo de gestão mais eficiente? Sim, mas vai depender fundamentalmente da vontade política, posso dizer assim, dos investidores ou dos agentes políticos, quando a gente estiver falando num clube associativo, de como vão implementar essa metodologia de governança. O Vasco sob a gestão da 777 é um exemplo de uma SAF que não teve boa gestão e que não teve sucesso. Em contrapartida, a gente vê clubes associativos no Brasil, como é o caso do Palmeiras, que são extremamente bem geridos porque têm modelos sólidos de governança.

A RJ está te obrigando a ter governança?

Ela é um indutor importante para que se te tenha uma boa gestão. Temos exemplo do próprio Grêmio no período de 2015 a 2021, em que se tornou uma referência em gestão e governança no Brasil sendo um clube associativo. Os dois clubes que eram referência naquela ocasião eram Grêmio e Flamengo e estavam também em um processo muito agudo de reestruturação econômica. Eram SAF? Não, nem existia a lei naquele momento. Mas eram clubes associativos onde o seu corpo diretivo tinha uma vontade política muito grande de implementar práticas profissionais de gestão do clube de futebol e, por conta disso, se tornaram referências em governança. Depois disso, o Palmeiras se consolidou também, sobretudo na atual gestão da Leila Pereira. O modelo de governança que for estipulado e as práticas de gestão que forem estabelecidas é que vão determinar se vai ter ou não sucesso.

Que caminhos o Vasco adotou para, nesses últimos 18 meses, buscar novas receitas e voltar a disputar título como este da Copa do Brasil?

Você cuida do passado e precisa ser agressivo no presente. Desde o início, olhamos muito para o potencial do Vasco que não estava sendo explorado. Como o potencial de arrecadação com o programa Sócio Torcedor — são mais de 15 milhões de fãs espalhados no Brasil e um clube de fato nacional —com patrocínios, em que mudamos a metodologia de relação com o mercado.

Estamos trazendo empresas que possam entregar para o clube e que o clube também possa devolver para as empresas. Criamos relações comerciais mais sólidas do que apenas relações de patrocínio com estampa de marca em camisa. Exemplo prático disso é a Ambev com o Zé Delivery e com todos os descontos que a gente leva para os nossos sócios. Outro caso, o Banco BMG com o Banco Digital que nós também levamos para o nosso sócio torcedor. Então isso cria um ecossistema onde o parceiro se sente valorizado pelo clube.

Praticamente duplicamos o montante de receitas comerciais do Vasco no segundo semestre de 2024 e mantivemos esse crescimento em 2025 para poder fazer frente a todos os nossos compromissos correntes que precisam ser pagos rigorosamente. Reestruturamos toda a nossa área comercial de licenciamento de lojas e licenciamento de produtos, fonte de receita importante.

Temos um olhar para a Vasco TV, que é um canal de clube de futebol dos mais consolidados no Brasil, com conteúdo de excelência. Agora a gente precisa dar uma visão comercial para a Vasco TV também, porque cada vez mais o trinômio geração de conteúdo, monetização do conteúdo gerado e engajado vai ser fundamental para os clubes de futebol nessa nova dinâmica de relacionamento com os torcedores em função das novas mídias.

O Vasco está finalizando a reforma no CT e aposta numa base que coloca jogadores como Rayan e Barros no time titular.

Estamos reestruturando o processo de captação da base para expandir esse recurso. Estamos fazendo conexão das escolas de futebol da Vasco Academy com a categoria de base. São cerca de 30 escolas espalhadas no Brasil e duas pontualmente no exterior.

Essa rede não é só para a expansão de marca do Vasco, mas também para captação dos atletas. Precisa ainda investir fortemente na infraestrutura nas categorias de base. Hoje os atletas ainda vivem em alojamento em São Januário, fazem academia em São Januário e treinam em dois centros fora de São Januário, um em Duque de Caxias e outro no Artsul.

Temos um projeto durante a obra de São Januário de realocar toda a categoria de base possivelmente para Duque de Caxias, onde concentraremos todo esse processo. Temos uma escola, que é a escola Vasco da Gama, que será realocada. Tudo isso requer investimento para um clube que está em recuperação judicial. Temos de estruturar isso tudo muito direitinho para poder alocar os investimentos nas caixinhas certas.

Por fim, a reforma de São Januário será iniciada em 2026? Em que patamar elevará as finanças do clube?

São Januário é um processo que vem sendo desenvolvido pelo clube associativo, em negociação com o município. Foi desenvolvido um projeto de potencial de índices construtivos que gerarão uma receita estimada de R$ 500 milhões para que o Vasco possa aplicar obrigatoriamente no estádio.

São Januário deve ser reconstruído. A fachada e o pavilhão serão mantidos porque são patrimônio histórico e estão tombados. Estamos na fase final de concepção do projeto. Acreditamos que em 2026, em um momento que a gente ainda não consegue precisar, devemos iniciar as obras. Serão três anos até que tenhamos um novo estádio. A capacidade aumentará para 45 mil lugares. A reforma mudará o patamar de receitas do Vasco, que passará a ter média de público muito maior, terá um espaço multiuso como um todo, com áreas comerciais, para eventos menores e shows. Há um plano de negócio em desenvolvimento pelo clube.