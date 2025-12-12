Como será a aplicação do Castrismo no Grêmio

Potuguês aceitou a proposta do Tricolor. Vítor Silva / Botafogo,Divulgação

Luís Castro aceitou a proposta do Grêmio e chegará para colocar o futebol do time conectado aos conceitos mais atuais. O Castrismo tem como marca um jogo de linhas altas, de pressão pós-perda intensa e, com a bola, adaptação ao que apresenta o adversário.

Se ele concede espaços, transição. Se ele fecha espaços, usa um jogo de rotação de bola e paciência. No Botafogo, Castro usava o 4-2-3-1, o mesmo sistema de Mano. Na construção ofensiva, partia para um 3-4-2-1. Ele sempre segura um dos laterais ou recua um dos volantes para fazer a saída de três.

No Grêmio, como Mano já fazia, Marcos Rocha será o terceiro zagueiro na saída de trás e Marlon dará amplitude. Aliás, essa é uma característica marcante dos seus times, o alargamento do campo.

Há sempre dois jogadores postados quase sobre a linha lateral. Um deles sempre entrará em diagonal, porque o centroavante será usado para abrir espaços às suas costas.

Aliás, o 9 no Castrismo tem função central. Tiquinho, no Botafogo, era o principal jogador do time. Neste atual grupo, Arthur e Willian serão dois meias por dentro, por trás desse 9. O ponto de partida será assim.