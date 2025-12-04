Com 17 anos, filho de ex-jogador da Seleção está na mira de clube espanhol 

O atacante Robinho Jr. mal deu seus primeiros passos no time principal do Santos e pode já estar de saída. O atacante de 17 anos está na mira do Espanyol, o outro clube de Barcelona.
Depois de nove anos duros sob o comando do chinês Chen Yansheng, o Espanyol foi comprado pelo norte-americano Alan Pace, dono também do Burnley. Pace tem planos de fazer do clube a quarta força da Espanha e levá-lo para a Liga dos Campeões. Para isso, investirá em reforços e buscará jovens que, no futuro, possam render em revenda na Europa.
Robinho completará 18 anos no dia 17. Segundo informação do perfil @futbolin1900, especializado em notícias do Espanyol, o clube já teria enviado seus scouts e dirigentes para acompanhar o atacante em ação no Brasileirão.
O valor estabelecido pelo Santos seria de 10 milhões de euros. O que, pelo potencial, convenhamos que seria uma pechincha. Robinho desponta com potencial para ser da primeira prateleira logo ali na frente.