Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Potencial
Notícia

Com 17 anos, filho de ex-jogador da Seleção está na mira de clube espanhol 

Valor estabelecido pelo Santos para vendê-lo seria de 10 milhões de euros

