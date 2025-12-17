Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Prioridades
Notícia

Braithwaite expõe o desafio do Grêmio no mercado

Dinamarquês reclama de atrasos de R$ 7 milhões pelo clube 

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS