Braithwaite expõe o desafio do Grêmio no mercado

O caso Braithwaite mostra o quanto o Grêmio precisará fazer ajustes em suas contas antes de sair ao mercado. O dinamarquês reclama de atrasos de R$ 7 milhões pelo clube.
O salário estava em dia, mas uma outra parte do vencimento, referente a luvas, ainda está com pagamento pendente. O atacante alega que, em agosto, foi repactuada a dívida. A primeira parcela, em setembro, foi quitada. Porém, ficou nisso.
A venda de Alysson ajudará a pagar essas contas mais urgentes, como derrubar o transfer ban na Fifa. Enquanto isso, o clube tenta aliviar a folha e encaminhar saídas.
Só depois de superada essa etapa é que canalizará energia para trazer reforços. Mesmo com uma boa base deixada pela gestão anterior, ela carece de peças importantes.