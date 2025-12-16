As opções estrangeiras do Inter caso Tite não venha

Argentino Eduardo Domínguez agrada a direção colorada. Juan Mabromata / AFP

A entrada forte do Cruzeiro na corrida por Tite força o Inter a desviar o olhar para o mercado estrangeiro mais uma vez. Abel Braga, o homem forte do vestiário, retirou qualquer resistência de trabalhar com um técnico de fora. Assim, há dois nomes que emergem no mercado e que podem cair muito bem na casamata colorada.

O primeiro é Eduardo Domínguez, campeão do Clausura argentino no sábado, pelo Estudiantes. Em três anos, são quatro títulos pelo clube liderado por Juan Sebastián Verón — o quinto pode vir no próximo sábado (20), na decisão do Trofeo de Campeones, contra o Platense. O contrato de Domínguez se encerra no dia 31, e a temporada de altos e baixos coloca em dúvida a renovação.

O outro nome é do uruguaio Pablo Pezzolano, 42 anos, técnico do Cruzeiro entre 2022 e 2023. Pezzolano deixou o Watford, da segunda divisão inglesa, depois de 10 jogos. Antes, havia ficado 18 meses no Valladolid. Em oito anos de carreira, ele já passou também por Torque e Liverpool, o Uruguai, e Pachuca, do México.

À exceção do Pachuca, Pezzolano sempre trabalhou com times que precisaram ser montados com investimentos menores. O Cruzeiro é o maior exemplo. O mesmo fez Domínguez no Estudiantes, em que precisou buscar peça a peça os jogadores.

O argentino conta com a simpatia de integrantes do futebol do Inter. No final de 2021, o clube havia aberto conversas com ele e Cacique Medina, então no Talleres. Domínguez era o preferido. Porém, o Colón levou 4 a 0 do River na disputa do Trofeo de Campeones, e o Inter acabou se decidindo por Medina.

