Alessandro Barcellos convoca reunião de cardeais no Beira-Rio

Barcellos busca unidade no Inter. Camila Hermes / Agencia RBS

Os ex-presidentes Fernando Carvalho, Giovanni Luigi, Pedro Paulo Záchia, Marcelo Medeiros e o atual presidente do Conselho Deliberativo, Gustavo Juchen, foram convidados por Alessandro Barcellos para uma reunião no começo desta tarde de terça-feira (9), no Beira-Rio. Na pauta, o futuro do Inter e a necessidade de reaglutinar o clube politicamente.

No domingo (7), depois de garantir a permanência na Série A, Barcellos fez pronunciamento no qual convocava todas as correntes políticas a trabalhar pela recuperação do Inter como instituição.

No mesmo pronunciamento, o presidente tratou o último ano de sua gestão como o primeiro de um "mandato de quatro anos". Ou seja, pretende fazer de 2026 uma temporada de transição para quem assumir o clube para o triênio 2027-2029. Inclusive, avisou seus pares de gestão de que abrirá espaços para integrantes de outras correntes, no sentido de buscar a união das melhores cabeças do clube.

Há, além da busca por unidade e de socorro, o início de uma discussão mais profunda sobre como o Inter enfrentará os desafios que o futebol brasileiro vem apresentando.

A Comissão Especial criada para debater novos modelos de gestão e caminhos de salvação financeira sugeriu a contratação de uma consultoria para fazer diagnóstico sobre a saúde financeira do Inter. A Álvarez&Marçal foi a indicada. A expectativa é de que esse documento esteja pronto até o final deste ano.