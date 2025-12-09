Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Em prol do Inter
Notícia

Alessandro Barcellos convoca reunião de cardeais no Beira-Rio

Presidente tem o desejo de reaglutinar o clube politicamente

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS