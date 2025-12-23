Alan Patrick é o primeiro desafio do novo técnico do Inter

O capitão colorado foi o artilheiro do time em 2025. Renan Mattos / Agencia RBS

O primeiro desafio de Paulo Pezzolano no Inter tem nome e número: Alan Patrick, o 10.

O uruguaio deixou muito claro na primeira entrevista coletiva como idealiza seus times: equipes com alta intensidade e que briguem o tempo todo pela bola. Chegou a usar a expressão "com fome" como figura para definir a abnegação que pretende ver no seu Inter.

Alan Patrick é a liderança técnica e o principal nome do time. Porém, está longe de ser um jogador "com fome" no que se refere à intensidade e à dinâmica do seu jogo.

Ainda assim, segue em alta no Beira-Rio. Teve o contrato renovado e acabou o ano como goleador da temporada, com 21 gols, 10 à frente do segundo na tabela de artilheiros, Vitinho.

Soluções

Além da característica, há também o fato de que Pezzolano não usa a figura do meia articulador clássico em seus times. O 3-4-3 do Cruzeiro, por exemplo, deixava os corredores para os alas e trazia os extremas para armar por dentro.

A solução para encaixar Alan Patrick pode ser, olhem a ironia, a mesma adotada por Ramón Díaz quando aderiu ao 3-4-3, de encaixá-lo como um falso nove, com liberdade de ação e um time correndo ao redor dele para compensar sua baixa dinâmica sem a bola.

Na Era Coudet, já foi preciso fazer adaptação parecida. A diferença era que o argentino usava um modelo com dois atacantes, e encaixou Alan Patrick como um deles, fazendo a armação para Enner e entrando ele próprio na área como atacante em algumas ocasiões.