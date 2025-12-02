Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Contra o São Paulo
Opinião

Abel vai construir um muro na área do Inter para não sair perdendo

Torcedores podem esperar um time cauteloso

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS