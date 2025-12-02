Abel vai construir um muro na área do Inter para não sair perdendo

Inter / Divulgação

O Inter será cauteloso contra o São Paulo. Mesmo com o caráter decisivo do jogo e a necessidade de vencer para seguir dependendo apenas de si, o torcedor verá um time robusto na defesa, com três zagueiros e três jogadores de marcação no meio, além dos laterais que fecharão linha de cinco quando o time for atacado.

A rigor, o Inter terá apenas Vitinho como atacante de ofício. Bruno Gomes e Alan Rodríguez, pelo meio, Aguirre e Bernabei pelos lados, além de Alan Patrick, formarão um bloco para saírem rápido de trás na fase ofensiva. Tudo indica que Abel montará um 3-6-1, segurando-se atrás e contragolpeando de maneira vertical quando recuperar a bola.

No domingo (29), Abel havia sinalizado que pretendia montar um Inter cauteloso, com alternativas no banco para transformá-lo em mais ofensivo caso precisasse mudar o plano.