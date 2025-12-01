Abel Braga consegue unir o Inter para a semana da salvação

Técnico chegou a Porto Alegre neste domingo (30) para assumir o Inter. jeff Botega / Agência RBS

Abel Braga chegou e trouxe para o Inter a energia que tanto falta neste time que pisou na zona de rebaixamento no fim de semana. Seu trabalho nesta semana será, mais do que ajustar um time em crise técnica, fazê-lo confiar de que é possível se safar do rebaixamento. Tanto que na primeira entrevista pouco se tratou de como jogará o Inter contra o São Paulo. Embora Abel já tenha levado os jogadores para o campo e trabalhado a forma como pretende colocar o time em campo. O efeito Abel no ambiente do Beira-Rio já se percebeu. A única ressalva foi a referência homofóbica ao uso da camisa rosa pelo Inter. O Abel que acordou o clube com seu discurso de mobilização derrapou de maneira infeliz.

Em relação ao desafio que terá pela frente neste próximos sete dias, a crise emocional do Inter é apenas um dos problemas do técnico. Pode até ser que seja o maior. O fato de o clube ter interrompido sua aposentadoria para salvá-lo do rebaixamento mostra o quão limítrofe é a situação no Beira-Rio. Só Abel seria capaz de arregimentar todas as instâncias coloradas neste momento dramático. Isso ele conseguiu.