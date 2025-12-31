A discussão que o Inter terá em janeiro definirá como serão seus próximos 10 anos

Futuro colorado será traçado em janeiro de 2026. Filipe Maciel, Inter / Divulgação

O Inter prevê que, até a metade de janeiro, a entrega do diagnóstico da situação financeira do clube encomendado à consultoria Álvarez&Marsal. Os técnicos mergulharam nas contas, no estatuto e nas regras de governança no Beira-Rio e preparam um documento em que apontarão saídas para enfrentar a crise financeira e o novo cenário do futebol brasileiro.

A partir desse trabalho e das conclusões próprias, os integrantes da Comissão Especial e do Comitê de Especialistas convidados elaborarão um relatório que será apresentado ao Conselho Deliberativo.

Há várias possibilidades, como recomendação de recuperação judicial (RJ), regime centralizado de execuções (RCE), negociação extrajudicial ou mesmo criação de um fundo de investidores para enfrentar a dívida. Mudanças no estatuto para melhorar a governança e ajudar no combate à dívida, possivelmente, serão recomendadas.

Ninguém descarta que o resultado da consultoria, aliado à análise de quem integra a comissão, possa até mesmo recomendar a transformação do clube em SAF. Tudo isso, no entanto, será debatido à exaustão no Conselho e exigirá maturidade dos grupos políticos do Inter.