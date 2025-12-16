A boa notícia para quem quer ver guris da base no time do Grêmio

Time sub-17 do Grêmio foi vice do Brasileirão da categoria em 2025. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

Uma das facetas do trabalho de Luís Castro é o proveito de garotos pinçados na base. Em depoimento ao The Coaches Voice, site que reúne depoimentos em primeira pessoa dos técnicos, ele revela que um dos pilares do seu trabalho e o que mais aprecia é desenvolver jovens jogadores.

Os oito anos como diretor geral da base do Porto foram responsáveis por uma transformação no clube. Quatro das 25 maiores vendas do Porto foram de jogadores surgidos nesse período (Dalot, Ricardo Pereira, André Silva e Fábio Silva).

O Grêmio oferece para Castro uma geração talentosa no sub-17. A nova estrutura do departamento de futebol contempla um dos auxiliares do português despachando no CT de Eldorado. O que sinaliza que o torcedor verá ainda mais guris desembarcando no CT Luiz Carvalho.