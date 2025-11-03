Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

No meio da tabela
Um Arthur sozinho contra Garro, Depay e Yuri: o que definiu a derrota do Grêmio para o Corinthians

Tricolor praticamente cumpre seu papel no Brasileirão, de evitar o pior e fazer um fim de ano sem sustos

Leonardo Oliveira

