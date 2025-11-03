Um Arthur sozinho contra Garro, Depay e Yuri: o que definiu a derrota do Grêmio para o Corinthians

Grêmio de Arthur EDUARDO CARMIM / AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Era para ser o jogo da afirmação e da entrada definitiva na luta por um possível G-8. Mas ficou mais como um choque de realidade para esse Grêmio que praticamente cumpre seu papel no Brasileirão, de evitar o pior e fazer um fim de ano sem sustos.

O 2 a 0 foi para um Corinthians que jogou. Isso, apenas jogou. Não acelerou muito, não se estressou muito, não mostrou em nenhum momento que fazia uma jornada de exceção. Mesmo assim, ganhou sem sobressaltos de um Grêmio que, desta vez, mostrou longe de casa postura agressiva, tentou atacar e até chegou à frente. Porém, com suas limitações e dificuldades.

No primeiro tempo, o Tricolor fez enfrentamento e teve ocasiões. No segundo, a partir da troca de Alysson e Edenilson por Pavon e Cristaldo, tudo isso se esvaiu.

Arthur, mais uma vez, foi o grande nome e quem conduziu o time. Porém, sozinho nessa tarefa. O que o sobrecarregou. Aliado a isso, ele tem uma característica de jogo em que constrói sem ser agudo. O que demanda mais parcerias. O que seu correspondente no Corinthians, Garro, teve de sobra.

Além de ser mais vertical, o argentino olha para a frente e enxerga um Yuri Alberto, um Depay e até um Carrillo chegando ao lado. Isso fez a diferença em um jogo que foi aberto e com espaços de lado a lado.