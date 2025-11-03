Tudo conspirou a favor, menos o futebol do Inter

Jogadores lamentam o empate sem gols na partida. Renan Mattos / Agencia RBS

Era o jogo para o desafogo. O mundo conspirou a favor. Teve expulsão de adversário aos 15 minutos, teve reversão do VAR a favor de expulsão e de pênalti contra, teve tudo para o Inter ganhar e sair do sufoco. Só não teve o Inter.

Mesmo com a transpiração e a entrega dos jogadores, faltou o que vem faltando: bola, futebol, qualidade. Foram 77% de posse, 22 finalizações e nada de gol.

O Inter sobrou em volume, buscou, a torcida deu sua cota de solidariedade. Mas a tensão do momento e as dificuldades de um time com carências formaram um combo que levou ao 0 a 0 em um jogo que era para ser de vitória e alívio.

Agora, será preciso buscar a recuperação em confronto direto com o Vitória. Ou volta sem derrota desse jogo, ou o que hoje é tensão derivará para o pânico.

A tabela reserva uma sequência perigosa, contra Bahia, em casa, Ceará, fora, e Santos, em casa. Um time do G-6 e três confrontos diretos.

Não há mais tempo. Nem espaço para vacilar. Depois de empatar com um a mais, a sombra do Z-4 parece cada vez mais assustadora. Apesar de o Inter ter dado um passinho pro lado, com o ponto deste domingo.