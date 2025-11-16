Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Retorno à vista
Notícia

Pelaipe e o 2026 do Grêmio

O anúncio, contudo, será feito apenas depois de encerrada a temporada do Cruzeiro

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS