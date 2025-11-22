O sinal que o Grêmio dá ao não relacionar Arthur e Amuzu para o jogo contra o Botafogo

Mano sabe da dificuldade de enfrentar o Botafogo no Engenhão. André Ávila / Agencia RBS

Há um sinal claro de missão cumprida no Brasileirão dado pelo Grêmio. As ausências de Arthur e Amuzu na delegação mostram que o foco, a partir de agora, é terminar da melhor forma possível o Campeonato, sem submeter-se a estresses desnecessários.

Mesmo que a tabela indique uma proximidade do G-8, Mano entende este jogo e suas dificuldades pelo gramado sintético conectado ao de terça-feira (25), contra o Palmeiras.

Nesta noite de sábado (22), contra o Botafogo, será com alguns nomes que, até quarta, estavam na mira da torcida. Como a vitória sobre Vasco aliviou as tensões, eles ganham espaço outra vez. Afinal, a missão principal, de evitar o Z-4, foi alcançada.