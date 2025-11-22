Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

No tapetinho
Opinião

O sinal que o Grêmio dá ao não relacionar Arthur e Amuzu para o jogo contra o Botafogo

Como a vitória sobre Vasco aliviou as tensões, contestados ganham espaço outra vez

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS