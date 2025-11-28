O sextou mais nervoso do ano do Inter vale a sobrevivência

Vitória em São Januário praticamente livra o Colorado do Z-4. Jeff Botega / Agencia RBS

Será uma noite de tensão. Mais uma. O Inter enfrenta o Vasco em São Januário em busca da vitória que praticamente coloca ponto final na angústia dos colorados. O confronto ganhou peso e eletricidade por ter virado direto.

O Vasco, pressionado e com cinco derrotas seguidas, também jogará pela sua sobrevivência. São duas camisas pesadas, dois clubes históricos em apuros. Cair neste momento seria desastroso. Pode, no caso do Inter, significar a quebra. No caso do Vasco, que já apelou para a recuperação judicial, algo mais grave ainda.

Toda essa pressão colabora para que o ambiente seja de alta tensão neste noite. Como acontece sempre em times envolvidos nesta luta contra o Z-4, a cada rodada os problemas parecem aumentar. Depois das baixas dos goleiros, antes de pegar o Santos, os Díaz também perderam Gustavo Prado. É como se o time, a cada dia de tensão, fosse se despedaçando.

O Inter via repetir o time que encarou o Santos. Gostou do primeiro tempo agressivo. O ponto é que esse Vasco demanda outras estratégias, pelo modelo de jogo. Mas os Díaz entendem que o rendimento do primeiro tempo banca a aposta.

Assim, Carbonero começa de fora. O que, também, ajuda a elevar a tensão dos colorados. Será um sextou nervoso, como têm sido os últimos dois meses no Beira-Rio.