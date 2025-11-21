O que esperar do grupo do Grêmio para 2026

Ideia é diminuir o tamanho do grupo. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

A vitória sobre o Vasco abriu para o Grêmio o portal de 2026. Mano Menezes ainda alinhará suas pretensões ao projeto apresentado pela nova gestão. Mas a reformulação do grupo terá de ser feita independentemente das posições de quem estiver na mesa de conversa.

O Grêmio conta, neste momento, com 37 jogadores no grupo, mais Luis Eduardo e Jardiel. Como Tiaguinho será promovido, são 40 nomes. O plano da nova direção de futebol é trabalhar com 30, sendo quatro goleiros. Será preciso recolocar no mercado e negociar, pelo menos, 13 jogadores. O plano é buscar novos reforços, entre três e quatro.

Algumas necessidades já são visíveis. Um novo goleiro terá de chegar. Grando poderá assinar pré-contrato em abril e está claro que pretende buscar novos ares. As laterais precisam de reservas. Na direita, João Pedro precisará de cautela na volta e João Lucas mostrou-se abaixo. Na esquerda, Marlon não tem reserva.

A zaga é o setor mais completo. Jemerson será repassado e cederá lugar para Luis Eduardo. No meio, como Camilo não confirmou e Cuéllar não respondeu fisicamente, será preciso buscar um camisa 5. As funções mais ofensivas do setor têm boas alternativas. Há Monsalve, Willian, Arthur e a renovação confirmada de Edenilson.

Cristaldo perdeu terreno e deve abrir espaço na folha. Nas extremas, Pavón, Kike e Aravena estão no mesmo caso de Cristaldo. Será preciso buscar alternativas. Como Braithwaite só retorna em abril e levará até a parada da Copa para se recuperar a pleno, um outro nove também deve entrar na pauta.