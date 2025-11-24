O que acontece com o Inter se não vencer o Santos

Duelo contra o Santos exigirá muita garra do time colorado. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter encara o Santos no jogo mais importante da sua história recente. Parece exagero, mas está longe de ser. Vencer nesta segunda-feira representa, mais do que o aspecto técnico de seguir na Série A, evitar que o clube caia em um buraco profundo e entre em colapso financeiro.

Perder a receita de TV no cenário atual significa equilibrar-se na beira do abismo. Um terço da arrecadação atual, conforme o orçamento, advém das cotas de TV. Em números, são R$ 175 milhões que virarão R$ 10 milhões. Foi algo próximo disso que Coritiba e Athletico-PR receberam nesta temporada.

Portanto, ganhar do Santos significa permanecer na Série A e seguir respirando. Mesmo que com dificuldades, quase com aparelhos, mas ainda sem ser sufocado pela dívida de mais de R$ 860 milhões.

Todo esse contexto traz para a noite colorada uma carga altíssima de tensão. O Santos vem sem Neymar, mas o estágio físico atual do astro não torna essa ausência um problema. Talvez até ajude Juan Pablo Vojvoda se levarmos em conta os processos coletivos do time. O Santos passa a ser um time de mais conjunto. Perde o talento individual, a perspectiva de um lance desequilibrante de Neymar. Mas ganha em termos de transpiração e de equilíbrio de intensidade em um jogo no qual esse comportamento será decisivo.

No Inter, Ramón Díaz precisará compensar a perda de Carbonero, suspendo por expulsão inexplicável contra o Ceará. O colombiano tem sido o protagonista do time, o dono das investidas individuais. A noite poderia ser dele e de Neymar, mas não será. O que desenha um jogo ainda mais de entrega, aguerrimento e alma. Muita alma. Quem tiver mais, respirará aliviado e verá se descortinar um futuro para 2026. É isso que vale a decisão.