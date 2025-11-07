O jogo que o Grêmio precisa encarar como final de Copa

A situação não é de alarme, mas requer cuidados. As duas derrotas seguidas, para Corinthians e Cruzeiro, estacionaram o Grêmio na tabela e exigem recuperação imediata contra o Fortaleza. Mesmo que a tendência de Mano Menezes seja de cuidar de alguns titulares que estão no limite.
O plano, parece claro, é colocar todo o foco no Vasco, em casa, na volta da data Fifa. Mas é preciso cuidado com isso. O Grêmio não pode empurrar a busca pelos três ou quatro pontos que evitam dor de cabeça.
Quanto antes, melhor. Por isso, o jogo contra o Fortaleza precisa ser encarado como final de Copa. Qualquer vacilo, em um campeonato tão achatado, pode trazer um fim de Brasileirão desgastante. Sem necessidade.
