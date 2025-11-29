O Inter agrega humilhação ao sofrimento do torcedor

Colorado foi goleado por 5 a 1. Vasco da Gama / Reprodução

O Inter agregou, ao sofrimento do torcedor, dose gigantesca de humilhação. Nesta sexta-feira (28), levou 5 a 1 do Vasco, colocou um pé no Z-4 e parece sem forças para sair do brete que leva à Segunda Divisão. Há falta de qualidade técnica, há falta de organização tática e, o mais preocupante, há total falta de força para reverter um rebaixamento que se desenha a cada rodada.

O contexto do jogo, um confronto direto para escapar do rebaixamento, recomendava que se jogasse como se fosse uma batalha. Só que em oito minutos, o jogo já estava 2 a 0. Poderia ter sido três ou quatro, pela superioridade do Vasco. Veio a chuvarada, e os cariocas recuaram.

O gol de Mathias, com o dilúvio que alagou São Januário e um intervalo de uma hora e meia, com rodos sendo usados para tirar água do campo, deu a esperança de que levaria junto o péssimo futebol do Inter. Não levou. O Inter conseguiu piorar. Em 12 minutos, o jogo estava 4 a 1. Em 20, 5 a 1. E poderia ter sido mais.

O Inter conseguiu chegar às duas últimas rodadas completamente nas cordas, quase em nocaute técnico. Será preciso encontrar soluções que, até agora, o clube e seu comando de vestiário não conseguiram encontrar. O que se vê é um time plasmado e com um comando técnico sem ideias que o façam interromper sua queda livre.

O cenário é terrível.