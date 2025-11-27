O guia da secação do Inter nas últimas rodadas do Brasileirão

Colorados tem que ficar de olho no Santos, Vitória e Ceará. Jeff Botega / Agencia RBS

Os colorados estão de olho no Santos e no Vitória, em cada jogo, cada movimento e cada notícia vinda do Barradão e da Vila nestes últimos dias de temporada. Mas há um terceiro envolvido nesta luta com maior potencial de virar o clube a ser secado: o Ceará. Até porque sua tabela, mais do que espinhosa, está conectada diretamente à disputa do título.

O Ceará, vale lembrar, só entrou nessa ciranda justamente por causa do Inter. Depois daquela derrota de 2 a 1 no Castelão, a tabela reservou confrontos contra o G-4 inteiro para os cearenses.

O Inter precisa resolver sua vida sozinho e consegue isso vencendo o Vasco. Mas, em caso de um tropeço no Rio, na sexta-feira (28), a prudência recomenda secar o Ceará contra o Cruzeiro, no Castelão.

Uma vitória coloca os mineiros a quatro pontos do Flamengo e na luta pelo título. Sendo que o próximo adversário do Flamengo será justamente o Ceará, no Maracanã. Ou seja, colorados, incluam mais um adversário no seu guia da secação.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲