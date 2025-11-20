O Grêmio venceu jogo com cara de decisão contra o Vasco e pode mirar mais alto no Brasileirão

Amuzu fez o segundo gol tricolor. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio venceu e tirou qualquer possibilidade de queda. Mais do que isso, ganhou até o direito de mudar seu olhar no Brasileirão e mirar de canto de olho um G-8 - ou até mesmo um G-9.

O 2 a 0 com atuação consistente sobre o Vasco deixou o time a dois pontos do Bragantino, o oitavo colocado. Há o São Paulo e o Atlético-MG entre esse possível portal da Libertadores e o Grêmio. Mas as tranquilidade para encarar as últimas quatro rodadas e o fato de jogar sem o peso de estar com o Z-4 no retrovisor é um trunfo.

O ponto principal da noite com mais de 33 mil pessoas na Arena é que o Grêmio venceu um jogo de caráter decisivo. Tropeçar contra o Vasco puxaria o Grêmio para a sombra do Z-4 e traria tensão. Ainda mais que o Vitória havia pontuado no jogo das 19h30min. O ambiente criado e a mobilização do time mostram que o Grêmio deu a esse jogo o peso certo.

Mano Menezes, mais uma vez, soube como anular o modelo de jogo de Fernando Diniz. Já havia feito isso quando estava no Inter e Diniz, no Fluminense, em 2022. Mano marcou alto, sufocou a saída do Vasco e não permitiu que tivesse superioridade numérica nos minijogos que Diniz tenta criar no momento de construção. Se havia cinco vascaínos na zona da bola, se via cinco ou seis gremistas.

Assim, o primeiro tempo foi de amplo domínio, com 15 arremates e, pelo menos, oito situações de gol. A vantagem não veio, mas ali tudo poderia ter sido resolvido. No segundo, o Grêmio foi eficiente. Aproveitou uma saída errada do Vasco e contou com a alta taxa de efetividade de Carlos Vinícius.

A partir daí, recuou, até de forma perigosa. O Vasco rondou, teve uma chance, mas também deu espaço. Foi quando veio o segundo, aos 38, em contra-ataque de Amuzu. O Grêmio, assim, fechou a noite e, agora, pode olhar para 2026 e, quem sabe, até beliscar algo para brindar esse Ano-Novo.