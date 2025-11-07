O diagnóstico que o Inter precisa fazer antes que seja tarde

Estamos diante, é fato, de um grupo com limitações técnicas. Ricardo Duarte / Divulgação,Inter

O discurso é externo. O Inter sabe, sim, que o rebaixamento é uma ameaça muito real. As declarações ensaiadas depois do jogo contra o Vitória são para tentar acalmar um torcedor que já se angustia desde o Gre-Nal com a queda técnica. A missão mais urgente da direção é encontrar o epicentro da crise e atacá-lo.

Há algo que serve de gatilho para que o Inter tenha despencado de tanto de rendimento a ponto de estar na borda do Z-4. A questão técnica sempre vem acompanhada de outros fatores. Pode ser uma falta de entendimento ou até mesmo engajamento à ideia de jogo. Pode ser uma relação azedada no vestiário com algum dos comandantes.

Pode ser ainda uma fratura no grupo ou mesmo o descontentamento com um outro jogador. O ponto é que o presidente Alessandro Barcellos precisa rapidamente fazer esse diagnóstico e corrigi-lo. Estamos diante, é fato, de um grupo com limitações técnicas. Mas não tantas para que se tenha um futebol tão precário.