O clube que coloca Capão da Canoa de vez no mapa do futebol gaúcho

O novo calendário colocou o Gauchão no alto do verão. Faltava um time da praia. Agora, não falta mais. O Monsoon confirmou recentemente a sua mudança de mala e cuia para se instalar em Capão da Canoa.
Não será ainda na edição 2026 que o Gauchão pegará a Freeway para ter jogos no Litoral Norte. Mas, se o Monsoon garantir a permanência da elite e fisgar uma vaga na Copa do Brasil e na Série D, o plano é erguer um estádio em Capão para receber partidas em 2027. Para o Estadual de 2026, o clube fará a mão contrária do que costumam fazer os gaúchos no verão e mandará seus jogos no Passo D'Areia.
Os novos donos do Monsoon fecharam acordo com a prefeitura de Capão da Canoa para tornar a cidade sua sede. Segundo o CEO Vitor Hugo Manique, a cidade disponibilizará hotel para concentrar os atletas, três campos de treino de boa qualidade e logística para deslocamentos.
A ideia é criar raízes numa região que, historicamente, ficou de fora do mapa do futebol gaúcho. Agora, não mais. Capão da Canoa oferece, além de uma população que passa de 1 milhão na alta temporada, uma economia forte e com potenciais investidores e patrocinadores.
— Quando decidimos comprar o Monsoon, antes de assinar o contrato, colocamos em pauta a mudança para Capão da Canoa. Faltava um clube no Litoral Norte. Houve várias tentativas, mas nada se compara ao que está acontecendo agora — explicou Vitor Hugo depois de reuniões em Capão.
Vitor é um dos sócios do grupo VX Capital, que comprou o Monsoon há cerca de 50 dias. Enquanto cuida da formação do grupo e dos jogadores que serão entregues ao técnico Paulo Baier, os novos donos também trabalham na reestruturação. Com o clube, veio junto uma dívida de R$ 7 milhões. Na segunda-feira (1º), Baier e os 18 jogadores contratados serão apresentados. Em seguida, será iniciada a pré-temporada em Capão. A ideia é ter o grupo completo na arrancada de dezembro, quando alguns amistosos serão disputados.