O clube que coloca Capão da Canoa de vez no mapa do futebol gaúcho

O novo calendário colocou o Gauchão no alto do verão. Faltava um time da praia. Agora, não falta mais. O Monsoon confirmou recentemente a sua mudança de mala e cuia para se instalar em Capão da Canoa.

Não será ainda na edição 2026 que o Gauchão pegará a Freeway para ter jogos no Litoral Norte. Mas, se o Monsoon garantir a permanência da elite e fisgar uma vaga na Copa do Brasil e na Série D, o plano é erguer um estádio em Capão para receber partidas em 2027. Para o Estadual de 2026, o clube fará a mão contrária do que costumam fazer os gaúchos no verão e mandará seus jogos no Passo D'Areia.

Os novos donos do Monsoon fecharam acordo com a prefeitura de Capão da Canoa para tornar a cidade sua sede. Segundo o CEO Vitor Hugo Manique, a cidade disponibilizará hotel para concentrar os atletas, três campos de treino de boa qualidade e logística para deslocamentos.

A ideia é criar raízes numa região que, historicamente, ficou de fora do mapa do futebol gaúcho. Agora, não mais. Capão da Canoa oferece, além de uma população que passa de 1 milhão na alta temporada, uma economia forte e com potenciais investidores e patrocinadores.

— Quando decidimos comprar o Monsoon, antes de assinar o contrato, colocamos em pauta a mudança para Capão da Canoa. Faltava um clube no Litoral Norte. Houve várias tentativas, mas nada se compara ao que está acontecendo agora — explicou Vitor Hugo depois de reuniões em Capão.