Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

O time da praia
O clube que coloca Capão da Canoa de vez no mapa do futebol gaúcho

Plano do time nascido em Porto Alegre é erguer um estádio na cidade do Litoral Norte para receber partidas em 2027

