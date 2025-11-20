Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

A alegria pós-guerra
Notícia

Na repescagem da Copa do Mundo, futebol e história se encontram 

Países que viveram em conflito até pouco tempo atrás tem esperança de jogar no maior evento da Terra

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS