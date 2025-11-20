Na repescagem da Copa do Mundo, futebol e história se encontram 

Seleção do Iraque conseguiu a classificação para a Repescagem Mundial. AFC / Reprodução

A terça-feira (18) da última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo iluminou as esperanças de três países que passaram um período nem tão distante de suas vidas lidando com a crueza das guerras. Kosovo e Bósnia e Herzegovina garantiram vaga na repescagem europeia. Estarão entre as 16 que buscarão as últimas quatro vagas nos dias 26 e 31 de março.

Na repescagem mundial, o Iraque ficou com a vaga da Ásia. Serão seis seleções em busca de duas vagas. Além dele, estão nessa a Nova Caledônia, pela Oceania, a Bolívia, pela Conmebol, A República Democrática do Congo, pela África, e Jamaica e Suriname, pela Concacaf.

O ponto em comum entre Bósnia, Kosovo e Iraque é que são três países que foram devastados pela guerra no final dos anos 1990, no caso dos dois balcânicos, e no começo desde século, no caso dos iraquianos. Aliás, o Iraque só nesta Eliminatória voltou a jogar em seu país numa partida por competição da Fifa.

A última vez havia sido na busca por vaga para a Copa de 2002. Veio a invasão americana, em 2003, sob alegação de que o governo de Saddam Housseín tinha armas de destruição em massa, a devastação do país e o veto da Fifa para jogos em casa. As tropas norte-americanas deixaram o Iraque em 2011, mas o veto seguiu até esta Eliminatória.

Sob o comando do australiano Graham Arnold, que esteve com seu país na Copa de 2022, o Iraque venceu os Emirados Árabes com gol nos acréscimos, em Basra, diante de 60 mil pessoas. O resultado levou a população às ruas do país. Desta vez, em festa.

As cicatrizes do Leste Europeu

Na Europa, a Bósnia esteve com um pé na Copa até os 32 do segundo tempo. Vencia a Áustria, em Viena, por 1 a 0, mas levou o gol de empate. Os austríacos mantiveram a vantagem de dois pontos e ficaram com a vaga direta.

A vitória seria o grande presente para celebrar o fim da guerra, na próxima semana. O conflito se iniciou em 1992, quando a Bósnia declarou sua independência da Iugoslávia. Os sérvios da Bósnia não aceitaram e decidiram criar, eles, seu próprio país, assim como os croatas.

O que se sucedeu foi uma das guerras mais sangrentas dos nossos tempos, em que tivemos tentativa de limpeza étnica, genocídio e massacres, como a morte de mais de 8 mil bósnios muçulmanos em Srebrenica por forças sérvias da Bósnia. As diferenças persistem ainda hoje, embora se viva dias de paz. A Bósnia esteve na Copa de 2014, guiada por Dzeko. Hoje, aos 38 anos, ele segue como referência no ataque.

Em Pristina, o Kosovo embalou o sonho do jovem país de, enfim, jogar uma Copa. Era preciso vencer a Suíça por seis gols de diferença. Ninguém acreditava, mas o jogo foi uma celebração. O empate contra a forte seleção mostrou que o país está afiado para buscar um lugar no Mundial.

O Kosovo era parte da Iugoslávia e, assim como a Bósnia, precisou entrar em uma guerra com a Sérvia para se tornar independente. Foram apenas dois anos, em 1998 e 1999, mas o suficiente para deixar cicatrizes profundas. A Otan acusou Slobodan Molosevic de promover uma limpeza étnica e forçar os albaneses do Kosovo a atravessar a fronteira.

A forte influência no Kosovo já apareceu em Copa. Em 2018, os suíços Shaka e Saqiri, de origem kosovar, comemoram o gol contra a Sérvia fazendo o símbolo da águia negra de duas cabeças com a mão. A águia está na bandeira da Albânia.