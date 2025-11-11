Na briga contra o rebaixamento, Inter vai precisar torcer para um super desfalcado Palmeiras contra o Santos; confira o provável time

Partida atrasada é válida pela 13ª rodada. Cesar Greco / Palmeiras

O cenário atual obriga os colorados a torcerem por terceiros. O próximo da lista será o Palmeiras, que sábado (15) tem jogo atrasado contra o Santos, o primeiro na zona de rebaixamento e a quatro pontos do Inter.

Para esse jogo, o Palmeiras paga o preço por investir pesado. Jogará em meio à data Fifa sem sete jogadores convocados: Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres, pelo Uruguai, Gustavo Gómez e Sosa, pelo Paraguai, Vitor Roque, pelo Brasil, e Flaco López, pela Argentina. Como Andreas Pereira e Allan cumprirão suspensão, Abel precisará, mais do que nunca, usar o grupo montado à base de milhões.

Mesmo assim, o ataque parece o setor mais afetado. A dupla Flaco-Roque participou de 54 dos 123 gols do time neste ano. Flaco fez 23 e deu seis assistências. Roque, 20 e cinco assistências. Sem contar o encaixe dos dois, tendo o argentino encontrado seu lugar como um meia-ponta de lança que se conecta com um nove de explosão e velocidade.

Possível formação

Abel, assim, terá um time de emergência. Do meio para trás, o problema é menor. Weverton pode retornar, já que avança na recuperação da lesão na mão. Khellven, Fuchs, Murilo e Jefté formariam a linha de defesa. Para o meio, há Aníbal Moreno e Larson, 20 anos, trazido do Goiás para o sub-20, como volantes.

Felipe Anderson, Maurício e Veiga poderiam formar um trio à frente deles. Ou dois deles podem jogar, caso opte por dois atacantes que manteriam a estrutura normalmente usada. Nesse caso, sobram Bruno Rodrigues, de volta depois de duas lesões no joelho, e o jovem Luighi, de 19 anos. Será mesmo uma noite tensa a de sábado para os colorados. Mais uma, aliás.