Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Adaptações
Notícia

Na briga contra o rebaixamento, Inter vai precisar torcer para um super desfalcado Palmeiras contra o Santos; confira o provável time

Verdão tem sete jogadores convocados para a data Fifa

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS