Mais uma vez, o Inter tem o jogo do ano contra o Bahia

Gaúchos e baianos tiveram partida decisiva pela Libertadores em maio. Renan Mattos / Agencia RBS

O momento é de esquecer todas as diferenças, agrupar-se e arregimentar todas as forças. O Inter entrou em um estágio em que é preciso unir suas camadas e se apoiar sem restrições.

O jogo deste fim de tarde, contra o Bahia, ganhou um tamanho maior até do que aquele do final de maio, quando os dois times se enfrentaram neste mesmo Beira-Rio por vaga na Libertadores. A partida deste sábado vale a sobrevivência na Série A.

Uma derrota pode deixar o time com pontuação de Z-4 e um pé dentro dele. O que, para clube grande, basta. O Z-4 tem um ímã gigante que, em caso de clube grande, puxa para dentro e não costuma deixá-lo sair.

Ramón Díaz precisa encontrar uma formação competitiva e energizar um time que parece derrubado emocionalmente. Mais do que peças e estratégia, o Inter precisa, neste momento, voltar a ser competitivo, ganhar duelos e se contrariar com suas dificuldades. Sem isso, não há jogador, sistema ou modelo capaz de funcionar.