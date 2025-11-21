Inter venceu um dos jogos mais importantes da sua história recente

Vitinho abriu o placar para o Colorado. KAUE DA SILVA / AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

O Inter voltou a vencer e ganhou um dos jogos mais importantes dos seus últimos anos de vida. Era preciso buscar a vitória sobre o Ceará ou o Z-4 estaria batendo nos calcanhares e poderia chegar na segunda-feira (24), contra o Santos.

Em um jogo cheio de contingências e reviravoltas, o Inter deu sinal de que encontrou um caminho para sair do caminho rumo ao Z-4. Uma vitória sobre o Santos praticamente tira os colorados da rota do rebaixamento.

Esse é o tamanho do resultado trazido de Fortaleza, numa noite em que o time mostrou limitações, e os técnicos, falta de inspiração.

Foi uma noite de um herói que quase acabou o dia como um vilão por acidente. Em cinco minutos, Ricardo Mathias foi de monstro a médico, de antagonista a salvador. Na verdade, foram 10 minutos trepidantes na noite de Fortaleza.

Aos 31, o Inter fez 1 a 0, com Vitinho, depois de rondar e tentar em 70 minutos em que teve um a mais (Vina foi expulso aos quatro minutos). Só que aos 36, em escanteio, Mathias tentou tirar a bola e fez contra. Aos 41, em lance individual, ele mesmo arrancou pela esquerda e fez o 2 a 1.

Era preciso vencer, e o Inter conseguiu. Essa era a necessidade. Faltou muito para o time, faltou ideia para os técnicos Díaz aproveitarem o jogador a mais. Foram 40 minutos de um primeiro tempo sem criação, burocrático. Faltaram ainda individualidades aparecerem. Porém, tudo isso acaba sendo secundário diante da urgência da vitória. O resultado foi tudo.

A noite no Castelão, combinada com uma vitória sobre o Santos na segunda-feira, salvarão o Inter não apenas do rebaixamento, mas da quebra. Uma queda à Série B neste momento será trágica. E isso resume a importância do 2 a 1, do gol de Mathias e da vitória fora de casa depois de três meses.