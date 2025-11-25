Inter pagou caro pelos gols perdidos e terá de buscar a salvação longe de casa

Colorado saiu na frente, mas cedeu empate no segundo tempo para o Santos. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter precisará buscar longe de casa a sua permanência na Série A e sua sobrevivência. Na noite desta segunda (24), empatou com o Santos em 1 a 1 em um jogo no qual não segurou uma vitória que, pelos 45 minutos iniciais, parecia ser impossível de deixar escapar.

Além do gol, tinha criado outras três chances claras e arrematado 14 vezes. Tudo indicava que ganharia do Santos com certa tranquilidade e colocaria um ponto final na angústia de sua torcida. Só que o futebol cobra caro de quem procrastina. É o velho e surrado quem não faz leva.

Juan Pablo Vojvoda escalou um time desequilibrado, apostou na juventude Robinho Jr. e na sua qualidade. Não calculou que o guri de 17 anos ainda carece de cultura tática e recompõe pouco. Não só ele, é verdade.

No meio, Zé Rafael passeou e deixou espaços. Bernabei, Alan Patrick, Alan Rodriguez, todos transitavam por ali. Na direita, Bruno Gomes e Vitinho e Aguirre sobravam também. Borré teve, pelo menos, duas chances claras. Vitinho, outra. Tudo poderia ter sido resolvido antes do intervalo.

Só que Vojvoda reorganizou o time com três trocas. Encorpou o meio com João Schimidt, colocou Barreal na direita e Guilherme na esquerda. O Santos ficou equilibrado e foi ganhando metros no campo. Em uma dessas, trocou passes e fez o gol de empate. Eram 17 minutos, mas o Inter havia desfalecido.

Se o argentino do Santos ajeitou o time, os dois do Inter fizeram o contrário. As mudanças, principalmente a saída de Bruno Gomes do meio, tiraram força. Mathias e Prado entraram, mas ali o Inter já tinha dificuldades e até escapava de levar a virada.