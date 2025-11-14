Inter mostra que não abre mão de todas as suas armas para encarar o Ceará

Colorados devem chegar no Ceará na madrugada. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter terá Borré e Carbonero em Fortaleza na madrugada que antecederá o jogo contra o Ceará. O clube trará os dois atacantes na primeira classe de um voo comercial, cuja chegada ao local da decisão na 34ª rodada está prevista para as 3h da madrugada. Ou seja, 18 horas antes da partida.

Borré e Carbonero estarão, na terça-feira (18), às 18h, com a seleção colombiana em amistoso contra a Austrália, no Citi Field, casa do NY Mets, tradicional time de beisebol dos EUA. O plano é dar descanso a eles durante o dia para que possam estar no Castelão, à noite, em condições mínimas para ajudar o time a sair da vizinhança do Z-4.

Há uma operação montada pelo Inter para mobilizar o grupo e voltar a vencer. As dificuldades financeiras, porém, impedem o clube de trazer os dois titulares de Nova York em voo fretado.

É o que vai fazer, por exemplo, o Flamengo. Carrascal, que estará em Nova York com os dois colorados, e Plata, que jogará na vizinha New Jersey, embarcarão juntos no Aeroporto JFK. O voo fará uma parada na Flórida para pegar os uruguaios Arrascaeta, Viña e Varela.

A previsão é de que cheguem ao Rio no meio da tarde. Se as relações com o Flamengo estivessem harmoniosas, bem poderia rolar uma carona ou um voo compartilhado.