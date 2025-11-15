Inter faz mobilização total para interromper sequência negativa de três meses

Nas oito últimas partidas como visitante, Colorado empatou uma e perdeu sete. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter faz uma mobilização total nesta data Fifa e trata como final o jogo contra o Ceará. O mote do dicurso é mostrar-se forte e voltar a ganhar fora de casa. Parece óbvio, pela necessidade do time neste momento. Mas o retrospecto recente exige que se faça mesmo uma mobilização total para vencer longe de Porto Alegre.

A última vitória foi há mais de três meses, ainda na Era Roger. No dia 9 de agosto, o Inter ganhou do Bragantino por 3 a 1 e até embalou o sonho dos colorados de encarar o Flamengo, dias depois, no confronto pelas oitavas da Libertadores. Não foi possível, como se viu. Aliás, a partir dali, o Inter mergulhou em uma realidade sombria.

Desde aquele sábado de agosto, o Inter fez oito jogos como visitante: empatou um e perdeu sete. O único ponto foi no 0 a 0 com o Juventude, na estreia de Ramón Díaz. No caminho, estão derrotas para Flamengo (1 a 0), Cruzeiro (2 a 1), Palmeiras (4 a 1), Mirassol (3 a 1), Bahia (1 a 0), Fluminense (1 a 0) e Vitória (1 a 0). São 14 gols sofridos e apenas três marcados.

Fica claro, nesses dois últimos números, a dificuldade do Inter como visitante. Como mandante, os números são tímidos (duas vitórias e três empates em cinco jogos com Díaz). Mas, perto do retrospecto longe de casa, parecem até alvissareiros. Como não ganha fora e também deixa pontos em casa, a soma disso tudo dá o filme de terror desta reta final de Brasileirão.