Inter fará no domingo o jogo do limite

Baixa participação nos processos coloca Carbonero em dúvida no time titular. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Serão 90 minutos definidores. O que está no nível de alta tensão pode se transformar em pânico. O Inter joga uma final contra o Atlético-MG, cujo título virá na forma de resgate da autoestima, da confiança e de um mínimo de tranquilidade.

Tropeçar neste domingo (2), no Beira-Rio, pode fazer com que as 72 horas até a quarta-feira (5) contra o Vitória sejam contadas por um relógio de drama. Há um limite estabelecido, e ele chegou ao máximo.

Depois do Atlético-MG, virá um respiro ou um sufoco que, quando atinge clube grande, tem efeitos danosos. A semana pós-Fluminense foi de conversas, cobranças e até trabalho orientado pelo psicólogo do time.

Mudanças à vista

Ramón Díaz prepara mudanças. O sistema será o 3-4-3, e o comportamento exigido terá de atender o requisito da competitividade.

Quem correr menos do que o modelo de jogo exige, está fora. Mesmo que tenha capacidade de desequilibrar com a bola, como faz Carbonero. Sua baixa particicipação nos processos coletivos o coloca em dúvida.

Vitinho, que foi extrema dos dois lados e ala esquerdo no Rio, deve ser o substituto de Aguirre. Vitão volta, o que garante sossego e afiança o sistema com três zagueiros. Na frente, Borré reaparece.

Os Díaz estabeleceram como ideia central a intensidade e um jogo de perde e pressiona. Entenderam que o momento não permite mais vacilos ou acomodações. O Inter busca sair da vizinhança do Z-4 até a data Fifa, para a partir dela começar a pensar em 2026. Porém, tudo isso precisa começar neste domingo.