Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Nova final
Opinião

Inter fará no domingo o jogo do limite

Partida contra o Atlético-MG é divisor de águas para o Colorado de Ramón Díaz, que busca soluções

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS