Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Jogo promete
Opinião

Grêmio precisa de sua melhor versão para frear um imparável Cruzeiro

Duelo válido pela 32ª rodada do Brasileirão ocorre às 20h, nesta quarta-feira, na Arena

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS