Grêmio precisa de sua melhor versão para frear um imparável Cruzeiro

Grêmio tenta manter o bom desempenho na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

A tarefa mais urgente no Brasileirão foi alcançada, que era evitar o rebaixamento. O Grêmio entra nesta noite contra o Cruzeiro sem o peso que traz a sombra do Z-4. É pouco, mas a temporada ofereceu esse desenho.

Há ainda a chance matemática de buscar um G-8 e torcer por esse mesmo Cruzeiro na Copa do Brasil. Mas é preciso, para isso, resgatar a melhor versão das últimas semanas, aquela que trouxe vitórias consistentes sobre São Paulo e Juventude.

O que não pode é o Grêmio dos jogos longe da Arena aparecer. O desafio é imenso. O Cruzeiro só está abaixo, hoje, de Flamengo e Palmeiras.

Mano precisará criar estratégia para impedir que Matheus Pereira, Arroyo e Kaio Jorge sejam desequilibrantes, mas também terá de criar um sistema que não deixe Arthur como a peça única capaz de conduzir o time. Será um jogaço na Arena.