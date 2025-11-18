Grêmio planeja dispensas e pretende usar promessas da base no grupo em 2026

Mesmo que esteja em busca de três pontos para confirmar a permanência na Série A, o Grêmio já desenha seu time e grupo para 2026. Alguns pontos podem ser antecipados.
Os guris Luis Eduardo e Tiaguinho ganharão espaço. Os dois estão com a seleção brasileira no Mundial Sub-17, no Catar. Nesta terça (18), às 10h30min, encaram a França nas oitavas de final.
Outra decisão é de que haverá enxugamento no grupo. Hoje, são 37 jogadores, incluindo lesionados como Balbuena, Ely, Villasanti, Braithwaite, de longo período de inatividade. Os jovens Jardiel, Grabriel Mec e Luis Eduardo, embora não constem no site como integrantes do grupo, trabalham com os profissionais no dia a dia.
A meta estabelecida para 2026 é ter 30 jogadores no vestiário, incluindo quatro goleiros. Assim, a ideia é negociar ou liberar pelo menos 13 jogadores. Alex Santana e Enzo, por exemplo, têm contrato se encerrando no fim do ano. Os demais, porém, serão encaminhados no mercado.
Quem sai?
Alguns nomes tem saída certa, como Jemerson, totalmente fora dos planos. Outros são bons nomes para capitalizar o clube: Kike Olivera, Aravena e Cristaldo se encaixam nesse perfil. O trio estrangeiro tem boa entrada em mercados como México e EUA.
Há quem tenha perdido espaço neste ano mesmo, caso de Camilo, e está em segundo plano. O Grêmio também estudará propostas. O ponto é que o clube fecha 2025 com folha de R$ 23 milhões e precisa enxugá-la.
Elenco atual do Grêmio
Goleiro
- Tiago Volpi
- Gabriel Grando
- Jorge
- Thiago Beltrame
Lateral
- Enzo
- João Lucas
- João Pedro
- Lucas Esteves
- Marcos Rocha
- Marlon
Zagueiro
- Gustavo Martins
- Jemerson
- Kannemann
- Rodrigo Ely
- Viery
- Wagner Leonardo
- Balbuena
Meio campo
- Alex Santana
- Arthur
- Camilo
- Cuéllar
- Dodi
- Edenílson
- Noriega
- Cristaldo
- Monsalve
- Riquelme
- Villasanti
- Willian
Atacante
- Alysson
- Amuzu
- André Henrique
- Aravena
- Braithwaite
- Carlos Vinícius
- Cristian Olivera
- Pavón
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio