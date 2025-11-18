Grêmio planeja dispensas e pretende usar promessas da base no grupo em 2026

Jemerson é um dos jogadores que não estão nos planos. Duda Fortes / Agencia RBS

Mesmo que esteja em busca de três pontos para confirmar a permanência na Série A, o Grêmio já desenha seu time e grupo para 2026. Alguns pontos podem ser antecipados.

Os guris Luis Eduardo e Tiaguinho ganharão espaço. Os dois estão com a seleção brasileira no Mundial Sub-17, no Catar. Nesta terça (18), às 10h30min, encaram a França nas oitavas de final.

Outra decisão é de que haverá enxugamento no grupo. Hoje, são 37 jogadores, incluindo lesionados como Balbuena, Ely, Villasanti, Braithwaite, de longo período de inatividade. Os jovens Jardiel, Grabriel Mec e Luis Eduardo, embora não constem no site como integrantes do grupo, trabalham com os profissionais no dia a dia.

A meta estabelecida para 2026 é ter 30 jogadores no vestiário, incluindo quatro goleiros. Assim, a ideia é negociar ou liberar pelo menos 13 jogadores. Alex Santana e Enzo, por exemplo, têm contrato se encerrando no fim do ano. Os demais, porém, serão encaminhados no mercado.

Quem sai?

Alguns nomes tem saída certa, como Jemerson, totalmente fora dos planos. Outros são bons nomes para capitalizar o clube: Kike Olivera, Aravena e Cristaldo se encaixam nesse perfil. O trio estrangeiro tem boa entrada em mercados como México e EUA.

Há quem tenha perdido espaço neste ano mesmo, caso de Camilo, e está em segundo plano. O Grêmio também estudará propostas. O ponto é que o clube fecha 2025 com folha de R$ 23 milhões e precisa enxugá-la.

Elenco atual do Grêmio

Goleiro

Tiago Volpi

Gabriel Grando

Jorge

Thiago Beltrame

Lateral

Enzo

João Lucas

João Pedro

Lucas Esteves

Marcos Rocha

Marlon

Zagueiro

Gustavo Martins

Jemerson

Kannemann

Rodrigo Ely

Viery

Wagner Leonardo

Balbuena

Meio campo

Alex Santana

Arthur

Camilo

Cuéllar

Dodi

Edenílson

Noriega

Cristaldo

Monsalve

Riquelme

Villasanti

Willian

Atacante

Alysson

Amuzu

André Henrique

Aravena

Braithwaite

Carlos Vinícius

Cristian Olivera

Pavón